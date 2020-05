Fortsat stor modstand mod fodbold-genstart i Tyskland

Det er langtfra populært blandt alle tyskere, at fodbolden i Bundesligaen er genstartet midt i coronakrisen.

Tysklands bedste fodboldrække blev startet op for to uger siden, og dengang viste meningsmålinger, at et flertal i den tyske befolkning var imod, selv om der spilles for tomme tribuner.

En ny meningsmåling viser, at der fortsat er stor modstand blandt tyskerne over, at bolden ruller igen i Bundesligaen.

47 procent mener, at det var forkert at genstarte ligaen ifølge en meningsmåling foretaget af YouGov i denne uge fra 26. til 28. maj.

29 procent er tilhænger af genstarten, mens 24 procent enten er ligeglade eller ikke har svaret på spørgsmålet.

Meningsmålingen er blevet foretaget blandt 2506 personer.

Bundesligaen blev genoptaget 16. maj som den første af Europas store fodboldligaer efter en to måneder lang nedlukning som følge af coronapandemien.

Der er også sat datoer for genstarten af fodboldligaerne i England, Spanien og Italien. Den danske Superliga er startet op igen i denne uge.