Fransk servekanon sender Holger Rune ud af ATP-turnering

Den talentfulde danske tennisspiller Holger Rune er ude af ATP-turneringen i østrigske Kitzbühel efter en højdramatisk kamp i anden runde.

Undervejs fik danskeren ellers godt styr på sin franske modstander, Arthur Rinderknech, men til sidst endte opgøret alligevel med en sejr til verdensranglistens nummer 91 efter tiebreak.

Rinderknech vandt med sætcifrene 6-4, 3-6, 7-6 (7-4).

Den danske teenager indledte opgøret med at blive brudt, og det var et kedeligt varsel om, at der ventede en yderst svær kamp på gruset.

I første sæt kom danskeren aldrig rigtig tæt på at bryde tilbage. Holger Rune havde svært ved at håndtere den 196 centimeter høje franskmands skarpe server.

Holger Rune vandt blot en enkelt bold i hver af franskmandens fem servepartier i første sæt. Rinderknech blev i tillæg noteret for syv serveesser i sættet.

Den 18-årige dansker var meget bedre til at håndtere franskmandens server i begyndelsen af andet sæt. Først var danskeren med hele vejen til 40-40, og i Rinderknechs andet serverparti lykkedes det Holger Rune at bryde til 3-1 på sin første breakbold i kampen.

Det viste sig senere at være nok til at vinde sættet.

I tredje sæt havde danskeren atter godt fat i franskmandens serv, og Holger Rune brød til 3-2.

Den mere bevægelige dansker havde efterhånden fået et godt overtag i kampen, men da Holger Rune kunne serve opgøret hjem, fejlede han.

I stedet var der lagt op til en nervepirrende afslutning i tiebreak kort efter, og her var Rinderknechs hårde server med til at gøre en forskel.

Spillerne skiftedes indledningsvist til at lave minibrud på hinanden, før franskmanden fik overhånden mod en tydeligt frustreret Holger Rune. Til sidst sendte danskeren bolden i nettet og sig selv ud af turneringen.

Det var tredje gang i karrieren, at Holger Rune havde spillet frem til anden runde i en ATP-turnering.

Generali Open er en ATP 250-turnering og er dermed blandt de lavest rangerede turneringer på ATP Touren.