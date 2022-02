Fredericias succes fortsætter efter EM-pause

Fredericia HK er den store positive overraskelse i Herre Håndbold Ligaen i indeværende sæson, og det prædikat levede holdet atter op til tirsdag aften.

Her vandt Fredericia med 31-28 hjemme over SønderjyskE. Dermed ligner Fredericia efterhånden en sikker slutspilsdeltager. Holdet står noteret for 25 point efter 19 af 28 grundspilskampe.

Den pointtotal kan kun GOG overgå, mens Aalborg har lige så mange point som Fredericia. De to topkonkurrenter har dog spillet to kampe færre.

For SønderjyskE var nederlaget en bet i jagten på en plads i top-8, der får adgang til slutspillet. Sønderjyderne står noteret for beskedne 11 point på 12.-pladsen og har tre point op til Ribe-Esbjerg på ottendepladsen.

Opgøret i Fredericia var den første ligakamp i 2022, da ligaen har været sat på pause som følge af den netop afviklede EM-slutrunde.

Fredericia var ikke bagud på noget tidspunkt i kampen, men samtidig virkede der længe til at være en forbandelse, der forhindrede hjemmeholdet i at komme foran med tre mål. Efter en lang række forsøg lykkedes den del efter 55 minutters spil.

Det var dog et meget passende tidspunkt i forhold til at få afgjort en kamp, der indtil da havde været tæt på måltavlen og intens på banen.

På SønderjyskE's bænk virkede Klavs Bruun Jørgensen lettere irriteret over nogle af de beslutninger, som hans spillere traf på banen i minutterne op til den tremålsføring, som sønderjyderne aldrig var tæt på at hente i slutminutterne.