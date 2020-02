Fredet af FIFA: Åbner straffesag mod PSG-præsident

Efter mere end tre års efterforskning rejste den schweiziske anklagemyndighed torsdag en straffesag mod en af verdens mægtigste fodboldledere, PSG-præsidenten Nasser Al-Khelaifi. Manden fra Qatar sidder desuden i UEFA’s eksekutivkomite på et mandat fra ECA, sammenslutningen af europæiske klubber.

Men Al-Khelaifi er meget mere end det. Han er også formand for den Qatar-ejede BeIN Media Group, som i stor stil opkøber TV-rettigheder til VM-slutrunder og alverdens andre fodboldturneringer.

Og det er i egenskab af rettighedsopkøber, at han er tiltalt for at have tilskyndet FIFA’s daværende generalsekretær, Jerome Valcke, til at begå kriminelle handlinger mod til gengæld at få TV-rettighederne i Italien og Grækenland til VM-slutrunder og Confederations Cup fra 2018 til 2030.

Jerome Valcke er tiltalt for at have modtaget bestikkelse, og en tredje unavngiven person er tiltalt for det samme forhold som Al-Khelaifi samt for at have bestukket Jerome Valcke med godt ni millioner kroner. Et dyrt ur i gave fra Al-Khelaifi til Valcke har anklagemyndigheden valgt at se bort fra.

Jerome Valcke og Sepp Blatter kørte i mange år FIFA sammen. Foto: Ritzau Scanpix.

Da FIFA-skandalen for alvor brød ud i maj 2015, ransagede det schweiziske politi FIFA’s hovedkvarter i Zürich og beslaglagde umådelige mængder dokumenter og data. Herunder også papirer vedrørende salg af TV-rettigheder.

20. marts 2017 åbnede statsanklageren i Schweiz en kriminalsag mod Al-Khelaifi, 60-årige Jerome Valcke og den endnu unavngivne forretningsmand, som handler med sportsrettigheder.

Offentligheden blev informeret om sagen en uge senere, da politiet i Schweiz, Italien, Frankrig, Spanien og Grækenland samlet gik i aktion og ransagede ejendomme, kontorer og TV-stationer med forbindelse til BeIn Media.

En af de mere spektakulære aktioner fandt sted på Sardinien, hvor det italienske politi beslaglagde en villa med swimmingpool, syv værelser og syv badeværelser. Tiltalen går på, at den godt 50 millioner dyre ejendom, Villa Bianca i Porto Cervo, er brugt som korruption i forbindelse med FIFA’s salg af TV-rettigheder.

Al-Khelaifi købte villaen og stillede den gratis til rådighed for Jerome Valcke. Et arrangement som stod på i 18 måneder, indtil Valcke blev fyret fra FIFA. Ifølge anklageskriftet sparede Valcke mellem 6,7 og 13,5 millioner kroner i leje for den eksklusive villa.

Villaen på Sardinien, hvor Valcke levede det fede liv helt gratis. Foto: Guardia di Finanza

Det fremgår desuden af anklageskriftet, at FIFA allerede i december 2016 havde indledt en intern efterforskning mod de tre personer for de præcis samme forhold. Det er FIFA gået meget stille med.

I december sidste år blev FIFA orienteret om, at den schweiziske anklagemyndighed ville rejse en straffesag. Der fik i slutningen af januar FIFA til at reagere. I en skriftlig meddelelse til anklagemyndigheden meddelte FIFA, at der var indgået en uspecificeret, ’mindelig aftale’ med Al-Khelaifi.

Som en konsekvens af aftalen havde FIFA droppet de kriminelle anklager mod A-Khelaifi og delvist mod Jerome Valcke, som var FIFA’s generalsekretær fra 2007 til januar 2016.

Med andre ord har FIFA fredet Al-Khelaifi. Og hvorfor nu det? Et bud er, at det hænger sammen med Qatars VM i 2022. Da sagen blev rejst i 2017, sagde FIFA’s generalsekretær, Fatma Samoura, at hun så sandelig håbede, at det ikke ville få konsekvenser for Qatars VM. Den sten er nu fjernet.

FIFA har fredet Al-Khelaifi, og derfor kan FIFA-præsident Infantino og generalsekretær Fatma Samoura ånde lettet op. VM i Qatar kommer ikke i fare. Foto: Alessandra Tarantino/Ritzau Scanpix

Men spørgsmålet er så, om FIFA fortsat kan lægge låg på sagen, hvis Al-Khelaifi ender med at blive dømt ved en schweizisk domstol? Hele torsdagen igennem var der fuldstændig tavshed hos både FIFA, ECA og UEFA. Selv afviser Al-Khelaifi alle anklager.

Det er emiren i Qatar, der har gjort Al-Khelaifi til en stor mand. Emiren og Al-Khelaifi var tennismakkere og sidstnævnte var professionel tennisspiller fra 1992 til 2004. Han toppede i 2002 med en placering som nummer 995 på verdensranglisten og nåede aldrig længere end til første runde i ATP-turneringerne.

Der kom anderledes kul på kedlerne, da emiren i 2011 indsatte ham som formand for fonden, Qatar Sports Investments, som råder over ufattelige summer. Som en af sine første handlinger købte Al-Khelaifi i juni 2011 PSG, hvor han selv blev præsident.

Qatars køb af den franske storklub var en del af det storpolitiske spil, der året før førte til, at Qatar sikrede sig VM i 2022, og som fik mange til at råbe korruption.

Den tidligere franske fodboldstjerne, præsident for UEFA og vicepræsident i FIFA, Michel Platini, var en af hovedpersonerne i affæren sammen med den daværende franske præsident Nicolas Sarkozy. Den sag efterforskes stadig af det franske politi.

I 2013 udnævnte emiren sin tennismakker til minister uden portefølje og i december samme år fik Al-Khelaifi plads for bordenden i BeIN Media Group, som har TV-sportskanaler i 22 lande. BeIN gør sig især i opkøb af TV-rettigheder til VM-slutrunder. Rettigheder som købes af FIFA.

