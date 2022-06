French Open-direktør undskylder udtalelse

De mandlige tennisspillere har fået lov til at spille de store aftenkampe i French Open på bekostning af kvinderne.

I turneringens første ti dage indtog mændene scenen om aftenen ni gange, mens kun en enkelt kvindekamp fandt vej til aftenprogrammet.

French Open-direktør Amelie Mauresmo forklarede onsdag den store forskel med, at mændenes kampe havde større tiltrækningskraft og appel end kvindernes kampe.

Mauresmo fortalte, at det var svært at finde kampe på kvindesiden, der kunne være 'dagens kamp', men nu beklager direktøren, hvis hun har stødt nogen med sine udtalelser.

- For det første var mine ord blot en del af et større billede. Det var ude af kontekst.

- Og jeg vil gerne sige undskyld til de spillere, som har det skidt over det, jeg sagde, lyder det fra Amelie Mauresmo over for Tennis Channel.

- Jeg tror, at alle, der kender mig på og uden for banen, og alt, hvad jeg ellers har gjort, ved, at jeg er en forkæmper for lige rettigheder, kvindetennis og kvinder helt generelt, siger hun.

Amelie Mauresmo til højre. Foto: Christophe Archambault/Ritzau Scanpix

Mauresmo forklarer desuden, at det har spillet en rolle i forhold til planlægningen af aftenprogrammet, at mændenes kampe afvikles som bedst af fem sæt, mens kvindernes er bedst af tre.

- Fordi vi kun har én kamp om aftenen, er det sværere at sætte en kvindekamp på programmet på grund af kampens varighed. Vil det være fair for dem, der har købt billet, spørger hun.

- Til næste år kan vi gøre det mere fair over for kvinderne, hvis vi måske sætter to kampe på, eller måske en kvindekamp og en kamp i double, siger French Open-direktøren.

42-årige Mauresmo er tidligere topspiller og vandt to grand slam-titler, inden hun i 2009 indstillede karrieren. Franskmandens bedste resultat i French Open var kvartfinalen, som hun nåede to gange.

