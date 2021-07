Frustreret dansk sprinter tager hjem fra OL med skade

FAKTA: Sådan gik det Danmark ved OL torsdag

Følgende danskere var i aktion torsdag ved OL i Tokyo:

* Golf

Mænd, 1. runde: Joachim B. Hansen og Rasmus Højgaard. Bedst gik det for Joachim B. Hansen, der gik første runde i fem slag under par, hvilket rækker til en delt femteplads efter første runde. Sepp Straka fra Østrig fører - tre slag foran Hansen. Rasmus Højgaards runde blev afbrudt på grund af tordenvejr, da danskeren manglede at spille fire huller. Efter genstarten måtte Højgaard notere tre bogeys, hvorfor han sluttede runden i to slag over par, hvilket placerer ham i den tunge ende af feltet på en delt 52.-plads.

* Roning

Toer uden styrmand, B-finale: Lærke Berg Rasmussen/Fie Udby Erichsen. Det blev til en andenplads i B-finalen og dermed en samlet ottendeplads ved OL for den danske duo, der aldrig rigtig fandt melodien i Tokyo.

Toer uden styrmand, finale: Joachim Sutton og Frederic Sebastian Vystavel. De to roere sikrede Danmark den anden medalje ved OL, da det blev til en tredjeplads og dermed bronze.

Singlesculler, semifinale: Sverri Nielsen. Færingen er klar til finalen natten til fredag efter en andenplads i semifinalen.

* Badminton

Damesingle, ottendedelsfinale: Mia Blichfeldt-Pusarla Sindhu (Indien). Blichfeldt er færdig ved OL efter et nederlag på 15-21, 13-21 til inderen, der er forsvarende verdensmester og OL-sølvvinder fra 2016.

Herredouble, kvartfinale: Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen-Li Junhui og Liu Yuchen (Kina). Den danske double er færdig ved OL efter et nederlag i tre sæt til det tredjeseedede kinesiske par med cifrene 21-12, 14-21, 19-21.

Herresingle, ottendedelsfinale: Viktor Axelsen-Wang Tzu-wei (Taiwan). Axelsen levede i den grad op til favoritværdigheden og vandt stensikkert i to sæt med cifrene 21-16, 21-14. Axelsen spiller kvartfinale lørdag.

Herresingle, ottendedelsfinale: Anders Antonsen-Toby Penty (England). Briten kunne ikke for alvor presse den danske favorit, der i sikker stil sejrede i to sæt med cifrene 21-10, 21-15. Antonsen spiller kvartfinale lørdag.

* Bueskydning

Individuelt, 32.-delsfinale: Maja Jager-Diananda Choirunisa (Indonesien). Danskeren vandt med 6-2 i point og gik sikkert videre.

Individuelt, 16.-delsfinale: Maja Jager-Ksenia Perova (Rusland). Mod russiske Perova blev det til OL-exit for Jager, der tabte 3-7.

* Cykling

BMX, 1., 2., 3. gennemløb: Simone Tetsche Christensen. Efter en tredjeplads og to andenpladser i de tre indledende løb gik danskerne sikkert videre til semifinalerne, der køres natten til fredag.

* Svømning

100 meter fri, semifinale: Pernille Blume og Signe Bro. I kampen om de otte finalepladser blev Blume og Bro henholdsvis nummer 10 og 12 samlet og gik altså ikke videre.

* Sejlsport

Nacra 17: 4., 5. og 6. sejlads: Lin Ea Cenholt/Christian Peter Lübeck. Danskerne blev nummer syv, to og fire og sprang to pladser op i den samlede stilling fra tiende- til ottendepladsen.

49'er, 5. og 6. sejlads: Jonas Warrer/Jakob Precht. Med henholdsvis en sejr og en femteplads gik Warrer og Precht fra sjette- til tredjepladsen i den samlede stilling med halvdelen af de indledende sejladser overstået. Kun to point adskiller den danske duo fra de to både, der begge har 18 point på første- og andenpladsen.

Laser Radial, 7. og 8. sejlads: Anne-Marie Rindom. Danskeren synes urørlig i kampen om OL-guld. Torsdag udbyggede hun føringen med en andenplads og en førsteplads. Der resterer to indledende sejladser og en medaljesejlads. Rindom er henholdsvis 21 og 22 point foran sejlerne på de øvrige medaljepladser.

Windsurfing (RS: X), 10., 11. og 12. sejlads: Lærke Buhl-Hansen. Danskeren fortsatte sin uhyre stabile OL-serie med at blive nummer 8, 9 og 9 i de tre sidste indledende sejladser. Samlet ligger danskeren nummer syv forud for den afsluttende medaljesejlads, hvor kun de 10 bedste både deltager. Danskeren kan ikke nå at vinde en medalje.

Kilder: Ritzau, tokyo 2020, DIF. olym.dk.