Gal eller genial? FIFA vil presse Qatar til et udvidet VM

Er FIFA’s præsident Gianni Infantino gal eller genial? Hans drøm er at få udvidet VM i Qatar i 2022 fra 32 til 48 hold.

Umiddelbart lyder det som en umulig opgave, men når FIFA’s bestyrelse, det såkaldte counsil, mødes fredag i Miami bliver medlemmerne præsenteret for en 81 sider lang rapport, som fortæller, at det godt kan lade sig gøre. Men så skal Qatar dele værtsskabet med et eller flere af nabolandene.

Ekstra Bladet er bekendt med indholdet i rapporten. Her bliver det straks slået fast, at lilleputlandet Qatar umuligt selv kan tumle en slutrunde med 48 hold. En sådan slutrunde vil kræve mindst 12 stadioner, og Qatar vil i 2022 kun råde over otte godkendte VM-arenaer.

Derfor har FIFA set på muligheden for at andre lande i regionen får andel i slutrunden. FIFA har indsnævret feltet til Bahrain, Saudi-Arabien, De Forenede Arabiske Emirater, Kuwait og Oman.

Saudi-Arabien og Emiraterne har stadioner der kan de rumme de 40.000 tilskuere, som kræves for at at kunne blive vært. Men de to lande har sammen med Bahrain i flere år boykottet Qatar, og de gør stadig alt for at skade Qatar mest muligt økonomisk og politisk.

Der er intet, der taler for, at Qatar vil dele VM med netop de tre lande.

Artiklen fortsætter under billedet...

Qatar bruger mere end 1000 milliarder kroner på at gøre landet klar til VM. Blandt andet skal der bygges otte stadioner. Foto. Lars Poulsen.

Tilbage er Kuwait og Oman. Kuwaiterne, som har forsøgt sig som mægler i konflikten mellem Qatar og de tre nabolande, har et stadion der lever op til FIFA’s krav. Oman har et stadion, der kan udvides til at kunne opfylde kravet om mindst 40.000 tilskuere.

Men i Kuwait er der store udfordringer med menneskerettighederne, og i øvrigt er der totalt alkoholforbud, hvilket harmonerer dårligt med tørstige fodboldfans fra hele verden. I Oman er reglerne mere lempelige, men her er økonomien ikke umiddelbart til at kunne klare et så stort arrangement, som blot en mindre andel i en VM-slutrunde vil være.

I FIFA’s rapport understreges det gentagne gange, at en udvidelse til 48 hold kun kan lade sig gøre, hvis Qatar indvilger i det. Hidtil har qatarerne ikke forholdt sig direkte til spørgsmålet. De har ladet FIFA vurdere situationen.

Men det er svært at se, hvad Qatar - som har brugt mere end 1000 milliarder kroner på at gøre landet klar til VM - skulle få ud af at dele værtsskabet.

FIFA’s bestyrelse kan ikke på fredagens møde træffe en endelig afgørelse. Som nævnt skal Qatar først give sit samtykke, og det sker ikke i denne uge.

Men bestyrelsen kan beslutte, om det er værd at arbejde videre med planerne om en udvidelse, som i givet fald skal til afstemning på FIFA’s kongres i begyndelsen af juni i Paris. Hvis altså Qatar til den tid har sagt ja til at dele værtsskabet.

48 hold udløser flere milliarder

Det kan godt være, at Qatar ikke selv får noget ud af et udvidet VM med 48 hold. Men det gør FIFA og de øvrige 210 medlemslande i givet fald.

I FIFA’s rapport om et muligt udvidet VM fremgår det, at øgede tv-indtægter, billetindtægter og øvrige kommercielle indtægter vil øge det forventede overskud af VM i 2022 med godt 400 millioner dollar.

Det svarer til 2,6 milliarder kroner, og i følge rapporten er det penge, der vil komme til den globale fodboldverden til gode.

Afrika og Asien bliver vindere

Hvis VM i 2022 bliver udvidet til 48 hold bliver pladserne fordelt på følgende måde:

UEFA - Europa går fra 13 til 16 hold.

CAF - Afrika går fra 5 til 9 hold.

AFC - Asien går fra 4 til 8 hold.

Concacaf - Nord- og Mellemamerika går fra 3 til 6 hold.

Conmebol - Sydamerika går fra 4 til 6 hold.

OFC - Oceanien går fra 0 til 1 hold.

Det giver 46 hold. De to sidste pladser findes i en playoffturnering mellem lande fra konføderationer uden for Europa.

Her er spilleplanen

På grund af varmen i Qatar er VM i 2022 flyttet til november-december. Der er sat 28 dage af til til en slutrunde med 32 hold.

Bliver turneringen udvidet til 48 hold, skal den fortsat afvikles på 28 dage. Men turneringsstrukturen vil blive ændret i forhold til VM i Rusland sidste år.

En turnering med 48 vil betyde 16 puljer med hver tre hold. De to bedste hold fra hver pulje går videre til 1/16-finalerne.

Se også: Uddeler penge i spandevis - men FIFA-planen er en dødssejler

Se også: Ophidset fodboldboss er udspillet

Se også: Rædselskabinettet: DBU-bossens skumle selskab