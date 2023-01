Gangsterchef manipulerede Qatar-høring før VM

Bare fem uger før VM i Qatar blev fløjtet i gang, mødtes lederen af en kriminel organisation, Antonio Panzeri, med Qatars arbejdsminister, Ali Ben Samikh Al Marri, i en suite på fjerde etage på luksushotellet Steigenberger i Bruxelles.

Datoen var 10. oktober 2022, og overvågningsbilleder fra hotellet viser, at Panzeri, tidligere mangeårigt medlem af EU-parlamentet, var i selskab med sin assistent Francesco Giorgi, som havde sin lille datter med i en klapvogn.

Italienske og belgiske medier har beskrevet situationen, og med hjælp fra kilder hos den belgiske anklagemyndighed, hedder det, at Antonio Panzeri ankom til hotellet med en slank taske, men at den bulede ud, da han forlod Steigenberger. Det samme gjorde sig gældende for Francesco Giorgi

Annonce:

Tirsdag aften indgik Panzeri en aftale med den belgiske anklagemyndighed. Han vil fortælle alt om den såkaldte Qatar-gate, korruptionsskandalen som martrer EU-parlamentet, mod til gengæld selv at få en lavere straf.

Artiklen fortsætter under billedet...

Panzeri har indgået en aftale med politiet. Derfor slipper han selv med fem års fængsel, hvoraf de fire er betinget. Han skal også betale en bøde, og myndighederne beholder de 7,5 millioner kroner, de har beslaglagt i hans lejlighed. Foto: Ritzau Scanpix

Han erkender, at han har været leder af en kriminel organisation. Han vil fortælle hvilke lande, herunder Qatar, som har betalt ham penge for at påvirke den politiske stemning i EU-parlamentet. Han vil også sætte navne på de personer, han selv har bestukket, og et af dem er allerede sluppet ud.

Panzeri skulle således have udbetalt 900.000 kroner til Marc Tarabella, belgisk medlem af EU-parlamentet. Politiet i Bruxelles har bedt EU-parlamentet om at ophæve Tarabellas immunitet. Processen gik i gang i mandags og ventes at blive fuldbyrdet i februar.

Marc Tarabella har arbejdet for pengene. Han har været en sand ambassadør for Qatars VM. I en rapport fra Qatars arbejdsministerium oplistes en lang række politikere, fagforeningsfolk og sportsledere, herunder FIFA’s præsident Gianni Infantino.

Annonce:

Ekstra Bladet er i besiddelse af rapporten, som blev udgivet kort før VM. En hel side er sat af til Marc Tarabella. Folk der vil boykotte VM, er hyklere, skrev han. Qatar har gjort enorme fremskridt, når det handler om migrantarbejdere og menneskerettigheder, hævdede han. Han mente også, at antallet af døde migrantarbejdere var stærkt overdrevne.

Tilbage til mødet på hotel Steigenberger i oktober sidste år. Det viser sig, at Panzeri, Giorgi og Qatars arbejdsminister Al Marri er gamle bekendte. Allerede i 2018 mødtes de i Qatar. På det tidspunkt var Al Marri leder at en lokal menneskerettighedsorganisation. Panzeri som sad i EU-parlamentet i mange år frem til valget i 2019 brugte sin indflydelse til at åbne døre i Bruxelles for Al Marri.

Mødet på hotellet i oktober varede i halvanden time. Tiden blev brugt til at instruere Al Marri i, hvordan han skulle optræde og forklare sig, når han 14. november skulle deltage i en høring i EU-parlamentet om menneskerettighederne i Qatar forud for VM ugen efter.

Annonce:

Foran 200 tilhørere i mødesal 3G-3 i EU-parlamentet læste Al-Marri op af den tale, Panzeri havde skrevet for ham. Ministeren fra Qatar angreb vestens kritikere og anklagede dem for racisme. Da han blev imødegået fra salen, tog Marc Tarabella ordet og kaldte sine kolleger i parlamentet for hyklere. Tarabella arbejdede for sine penge.

Læs også: Hovedperson i Qatar-gate vil fortælle alt