Geraint Thomas trækker sig fra Giroen

Den britiske cykelstjerne Geraint Thomas, der styrtede mandag, stiller ikke til start på 4. etape af Giro d'Italia.

Det oplyser hans hold, Team Ineos, ifølge nyhedsbureauet AFP.

Bookmakerne regnede på forhånd Thomas som den største favorit til at vinde grand tour-løbet samlet, men det blev altså en kort fornøjelse.

Geraint Thomas styrede forud for 3. etape mandag og var så medtaget, at han tabte adskillige minutter på et løbets første bjergetape.