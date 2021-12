Gidsel får kæmpe hæder

Det har været et stort år for Mathias Gidsel, og nu slutter håndboldprofilen det af med at modtage en stor hæder.

Gidsel er således blevet kåret som Årets Fund i dansk idræt af Danmarks Idrætsforbund (DIF), Team Danmark og Politiken.

- Det er stort. Det er specielt. Jeg er ikke så vant til at vinde priser. Og så sådan en fornem pris, hvor der er mange store sportsstjerner, der har vundet tidligere.

- At komme i den klub, det er specielt. Det er noget, man bliver lidt stolt over, og selv om jeg ikke er så god til at sige tillykke til mig selv, så er det selvfølgelig virkelig fedt, siger Gidsel i en udtalelse på Team Danmarks hjemmeside.

GOG- og landsholdsspilleren vandt prisen foran cykelrytteren Carl-Frederik Bévort og bryderen Turpal-Ali Bisultanov. Med titlen som Årets Fund følger en præmiecheck på 75.000 kroner.

Mathias Gidsel skød sig for alvor ind i de danske håndboldfans' bevidsthed med sine mange flotte præstationer ved VM i januar, hvor Danmark som bekendt vandt det hele.

I sommer var Gidsel med til at vinde OL-sølv med landsholdet.

- Det specielle ved Årets Fund er, at prisen peger ud i fremtiden. Den viser temperaturen på talentarbejdet i Danmark og hvisker os i øret, at vi har noget at glæde os til, siger Team Danmark-direktør Peter Fabrin.

- I år kigger vi tilbage på et år, hvor Danmark har jublet og samlet sig over nogle helt specielle sportslige øjeblikke, og de ti nominerede er et bevis på, at vi har mere i vente.

Årets Fund er blevet kåret siden 1929. Tidligere har blandt andre Caroline Wozniacki, Viktor Axelsen og Kasper Dolberg vundet prisen.