Gik verden rundt under VM: Nu er han død

Den anerkendte amerikanske sportsjournalist Grant Wahl er fredag død, mens han dækkede VM i Qatar. Han var i slutningen af 40'erne.

Det oplyser mediet NPR og fodboldforbundet U.S. Soccer.

- NPR kan bekræfte, at sportsjournalisten Grant Wahl, som har dækket fodbold gennem lang tid, er død. Han døde i dag i Doha, Qatar, mens han dækkede Argentina-Holland i VM-kvartfinalen, skriver en NPR-journalist på Twitter.

Nyhedsbureauet AP skriver, at amerikanske medier, der sad omkring ham under kampen, så Wahl falde tilbage i sit sæde på stadion, og at der blev tilkaldt hjælp.

Ifølge avisen Wall Street Journal blev det af lokale sundhedsarbejdere fastslået, at der var tale om et hjertetilfælde.

Han blev bragt til et hospital. Det står ikke klart, hvor han døde.

Wahl skrev mandag på sin hjemmeside, at han havde været på hospitalet, mens han var i Qatar.

- Endelig brød min krop sammen. Det er, hvad tre uger med meget lidt søvn, meget stress og masser af arbejde kan gøre ved dig, skrev Wahl.

- Det, som havde været en forkølelse i løbet af de seneste ti dage, blev til noget mere alvorligt på den aften, hvor USA og Holland spillede, og jeg kunne mærke et nyt niveau af pres og utilpashed i den øvre del af brystregionen.

Wahl er tidligere journalist for magasinet Sports Illustrated. Op til sin død skrev han blandt andet indlæg på onlineplatformen Substack.

Han oplyste sidste måned, at han kortvarigt blev tilbageholdt, da han forsøgte at komme ind til et VM-stadion, mens han havde en regnbue-T-shirt på til støtte for LGBTQ+-personer.

Han skiftede trøje og fik senere lov til at komme ind.

Ekstra Bladet talte i den forbindelse med Grant Wahl i Qatar. Her fortalte han, at han efter episoden modtog adskillige dødstrusler i sin indbakke.

Også Grant Wahls bror Eric Wahl har udtalt sig efter dødsfaldet. I en Instagram-video siger Eric Wahl, at han har mistanke om en forbrydelse.

- Min bror var ved godt helbred. Han fortalte mig, at han fik dødstrusler. Jeg tror ikke, at min bror blot døde. Jeg tror, at han blev dræbt. Og jeg beder om enhver form for hjælp, siger han.

Tidligere fredag skrev Grant Wahl på Twitter flere opslag om kampen mellem Holland og Argentina.

Hans hustru har på Twitter som svar på meddelelsen fra U.S. Soccer skrevet, at hun er 'i totalt chok' over hans død. Hun takker for den støtte, hun har fået fra venner og folk i fodboldverdenen.

