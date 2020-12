Give får ny chance: Afholder DM i hårdt cykelterræn

Give skulle allerede i sommeren 2020 have været vært for DM i cykling, men coronapandemien kom i vejen, og i stedet stod Middelfart for arrangementet senere på sommeren.

I 2021 får Give i Vejle Kommune imidlertid en ny chance for at afvikle danmarksmesterskabet.

DM finder sted fra 17. til 20. juni, hvor både enkeltstarten og linjeløbene har start og mål i Give.

Det skriver Danmarks Cykle Union (DCU) i en pressemeddelelse.

Det såkaldte Kingdom of Cycling vil sørge for en hård rute.

- Kingdom of Cycling er Danmarks bedste cykellandskab, og det unikke terræn i Vejle Kommune er en vigtig del af områdets historie og DNA.

- Terrænet er Danmarks hårdeste, og intet andet sted findes så mange højdemeter inden for så lille et område, lyder det i pressemeddelelsen.

Vejle Kommunes borgmester, Jens Ejner Christensen, glæder sig over, at Give får en ny chance efter aflysningen i 2020.

- Det bliver spektakulært at se den danske cykelelite i kamp om den prestigefyldte dannebrogstrikot i Danmarks hårdeste og smukkeste cykelterræn.

- Det er muligt, at corona-situationen får indflydelse på folkefesten langs ruten og i målområdet, men jeg tør godt love et sandt kongedrama til de mange tv-seere hjemme i stuerne, siger Jens Ejner Christensen.

I 2020 vandt Kasper Asgreen DM-linjeløbet i Middelfart, og landstræner Anders Lund ser frem til et DM, hvor flere forskellige rytterprofiler har mulighed for at skabe løbet og køre med om titlen.

- Jeg synes, at årets DM-rute ser meget spændende ud. Første halvdel foregår i noget af Danmarks hårdeste cykelterræn, som rytterne også kender fra PostNord Danmark Rundt, mens sidste halvdel bliver på de tekniske omgange i Give, hvor distancen formentlig kommer til at gøre udslaget.

- De senere års udgaver af DM har været virkelig tætte og åbne cykelløb, hvor kampen har stået mellem de stærke kollektiver på de danske teams og de mindre enheder af World Tour-ryttere, og jeg forventer, at denne kamp fortsætter i et åbent løb med mange favoritter, siger Anders Lund.