Giver mange millioner væk

Flere sportsstjerner er med på listen over de briter eller britisk residerende, der har doneret mest til velgørenhed det seneste år

Store midler fordrer store forpligtelser.

Sådan er der i hvert fald mange velbeslåede mennesker verden over, der tænker og derfor donerer til diverse velgørenheder.

Det gør briterne også, og det har The Sunday Times vanen tro samlet i den såkaldte 'Giving List'.

Den afslører, at flere sportsstjerner er med på listen, der er udgjort af de 100 personer, der har doneret mest - men de er rangeret efter hvor stor donationen er i forhold til deres formue.

Således er to store sportsnavne at finde i top-10. På femtepladsen og bedst blandt sportens stjerner optræder Formel 1-kører Lewis Hamilton.

Mercedes-stjernen har doneret knap syv procent af sin formue - ca. 175 millioner kroner - til sin egen fond, Mission 44, der skal hæve antallet af sorte forskere i Storbritannien.

Ikke langt under - på ottendepladsen - optræder Liverpool-stjernen Mohamed Salah. Den egyptiske tekniker har doneret godt seks procent af sin formue - ca. 22 millioner kroner - til blandt andet sundhedsinitiativer i hjemlandet.

Mohamed Salah har brugt en anseelig del af sin formue på at forbedre hospitalsvæsenet og den generelle sundhedstilstand hjemme i Egypten. Foto: Oli Scarff/Ritzau Scanpix

Vi skal så noget længere ned ad listen for at finde næste store sportsnavn - faktisk en klubkammerat til Salah. Det er midtbanespiller Alex Oxlade-Chamberlain, der på 64.-pladsen donerede 860.000 kroner, hvilket svarer til 0,35 procent af hans formue.

Lige nøjagtig 0,01 procentpoint mere end Victoria og David Beckham, der dog i faktiske kroner donerede ti gange så meget.

Sidste år toppede Manchester United-stjernen Marcus Rashford listen med en donation på 175 millioner kroner eller 125 procent (!) af sin formue til fattige, sultne briter under covid-krisen.

Listen toppes i øvrigt af milliardæren Chris Hohn, der til flere forskellige formål har doneret tre milliarder kroner - eller godt og vel 13 procent af hans velvoksne formue.

I de 20 år, The Times har ført listen sammen med Charities Aid Foundation, er det den usbekiske milliardær Alisher Usmanov, der har doneret flest penge til velgørenhed. Hans total er på 36 mmilliarder kroner.

