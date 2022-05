Godt nyt: Snart tilbage på skærmen

Det var voldsomme detaljer, Jon Pagh afslørede på Instagram onsdag, da han fortalte om et uheld på en ferie Grækenland, der betød en kvast finger for TV 2 Sport-værten.

Her skrev han, at lægerne 'kæmpede en brav kamp for at redde fingeren.'

Men nu er der nyt på den front, efter Jon Pagh var til tjek på Herlev Hospital torsdag.

- De vurderer, at den kan vokse sammen af sig selv, og den bliver nogenlunde pæn, siger han til Ekstra Bladet.

Bekymringen har fra lægernes side været, om man har kunnet bevare det sidste led af langfingeren, da det stykke blev helt mast i mødet med en metaltrappe i Grækenland.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Privatfoto

Men udsigterne er positive.

- Det ser ud til at arte sig, også bedre end forventet, men det kan godt være, jeg ikke bliver håndmodel.

- Vil du kunne bruge fingeren igen som før ulykken?

- Jeg tror, det yderste led vil være påvirket. Det er svært at vurdere, hvor meget jeg kommer til at bevæge den, siger han og fortsætter.

- Men det er jo også bare en langfinger, og hvis det yderste led ender med at være lidt stift, så går det nok.

Næste skridt er, at den skal renses endnu en gang, og så skal den ellers hele, før der er et sidste tjek.

Jon Pagh fortæller, at han er lidt medtaget af de mange forskellige slags antibiotika, han har været på, siden besøget på det græske hospital.

- Når man kommer til skade med åbne sår nede sydpå og har været på hospitalet der, så kommer man på ret meget antibiotika.

Vi skal dog ikke frygte en lang pause fra skærmen for 38-årige tv-vært.

- Jeg regner med at være tilbage på arbejde og på skærmen i næste uge med en lille forbinding på.

For to uger siden kom det frem, at Jon Pagh skal være en del af TV 2 Sports hold, der skal dække landskampe, når tv-stationen får rettighederne tilbage 1. juni. Her får han rollen som live-reporter.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Ekstra Bladet har netop lanceret en podcast om det skandaleombruste VM 2022 i Qatar. Du kan høre første afsnit nedenfor.