Gør han virkelig det? Vanvittig afslutning på 400 meter

Infinite Tucker viste, at han var mere end almindeligt interesseret i at komme først over stregen i den hidsige spurt om sejren ved SEC Track & Field-mesterskabet i 400 meter hæk.

Efter at have løbet side om side henover forhindringerne var Tucker og holdkammeraten Robert Grant også helt tæt i opløbet om sejren.

Det fik Tucker til at satse det hele - og lidt til. Han valgte simpelthen at smide sin lange krop ind over mållinjen i og dermed komme først over målstregen. En heroisk sidste øjebliks-aktion som allerede nu har fået flere til at kalde hans afslutning for 'superman'.

Tuckers træner fra Texas A&M, Pat Henry, kunne heller ikke andet end at joke over Tuckers vilde afslutning:

- Jeg har fortalt Tucker, at du kan ikke komme derhen hurtigere ved at dykke, bare løb, så går det, og fortsatte:

- Han troede, han var en svømmer i dag.

Tuckers vinderresultat var 49,38 sekunder. Det er blandt de bedste tider nogensinde på skolen.

