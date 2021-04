Græske gymnaster anklager trænere for årtiers overgreb

22 græske gymnaster - både mænd og kvinder - har angiveligt været udsat for overgreb gennem årtier af deres trænere.

I et brev, der er sendt til den græske præsident, Katerina Sakellaropoulou, samt premierminister Kyriakos Mitsotakis, kommer de med en lang række anklager.

Det skriver den græske avis EfSyn, der er i besiddelse af brevet fra atleterne, onsdag ifølge AFP.

Overgrebene, der beskrives nærmere i brevet, har fundet sted siden 1985 og inkluderer fysisk og psykisk afstraffelse, tvangsfaste, seksuel chikane og hård og brutal træning, lyder det fra gymnasterne.

Alexandros Adamidis, der er hyret som advokat på sagen, præsenterede brevet for avisen.

- For første gang protesterer et stort antal gymnaster over psykiske og fysiske overgreb, siger Adamidis.

Der er endnu ikke kommet et svar på beskyldningerne fra brevets modtagere eller gymnastikforbundet i Grækenland. I forbundet blev der i marts valgt en ny formand for første gang i 14 år.

I brevet står der, at trænere slog, sparkede, skubbede og kastede objekter mod atleterne under træning. Enkelte gange blev piger trukket i håret af træneren.

I flere tilfælde fjernede trænere de beskyttende gulvmåtter, hvilket forårsagede skader. Nogle atleter blev tvunget til at træne, selv om de var skadede.

Brevet forklarer også, at atleter af disciplinære årsager blev tvunget til at træne under ekstreme temperaturer, og at de ikke fik lov til at holde toiletpauser.

Desuden var der indført så strenge vægtkrav, at nogle atleter ikke spiste nok og var tæt på at besvime.

I Grækenland har der i de seneste måneder været en bølge af beskyldninger om seksuelt misbrug i sektorerne inden for sport, kunst og uddannelse.