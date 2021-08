Griner efter lønsvar

Den argentinske superstjerne Lionel Messi glæder sig til, at han igen kan begynde at koncentrere sig om at spille fodbold efter et par tumultariske uger, hvor han først troede, at han kunne blive i Barcelona, men er endt med at skifte til Paris Saint-Germain.

Han ved dog endnu ikke, hvornår formen tillader, at han kan træne fuldt med og spille kampe for PSG.

Det siger Lionel Messi onsdag, da han blev præsenteret på et velbesøgt pressemøde i Paris.

- Alle ved at min afsked med Barcelona har været meget hård for mig efter så mange år i klubben. Det har været en emotionel uge. Men nu vil jeg videre, og jeg ser virkelig meget frem til at komme ud på træningsbanen hurtigst muligt.

- Det eneste, jeg tænker på nu, er, at jeg skal ud og træne med mine nye holdkammerater, siger Lionel Messi.

BBC spurgte ind til sammenhængen mellem Financielt Fair-Play og PSG's imponerende trup.



- Vi følger de regler, som der gælder for FFP. Før vi handler på markedet, undersøger vi om de overskrider nogle regler. Vi vil aldrig love noget, vi ikke kan overholde, så vi har sørget for, at det økonomisk muligt, lød det fra præsidenten.



- Medierne skal ikke kun fokusere på negativitet og økonomi, vi skal huske, at klubben får meget værdi ved Messis tilstedeværelse.



- Når det er sagt, håber jeg ikke Messi beder om mere løn, siger han med et grin.

PSG spiller ligakamp på lørdag mod Strasbourg, men det bliver næppe med Messi i truppen. Faktisk er han i tvivl om, hvorvidt han overhovedet er på et stadie, hvor han kan træne med sine nye holdkammerater.

- Jeg har været på ferie, og det hele er meget nyt for mig. I går (tirsdag, red.) snakkede jeg med min fysiske stab, og måske har jeg brug for at følge mit eget opstartsprogram.

- Jeg vil træne så hurtigt som muligt, men jeg ved ikke præcis, hvornår jeg kan træne med hele holdet. Når jeg føler, at alt er i orden, så vil jeg være klar til at træne og spille kampe, siger Messi.

Han kunne ikke forlænge kontrakten med Barcelona på grund af den spanske storklubs kulsejlede økonomi, selv om de to parter ellers var enige om betingelserne.

Da afskeden med Barcelona blev officiel, væltede Messi sig i tilbud, men han var aldrig i tvivl om, hvem der skulle være hans nye arbejdsgiver.

- PSG var meget ihærdige og effektive i forhandlingerne, så det var meget nemt at blive enige. Det var ikke en nem situation for mig at være i, men PSG håndterede det godt.

- Jeg er glad for at være kommet til klubben, og jeg har følt mig velkommen fra det første øjeblik. Jeg tror, det er en klub, som kan kæmpe med om alle trofæer, siger Messi.

Han kommer formentlig til at udgøre en frygtindgydende angrebstrio med Kylian Mbappé og Neymar.

- Det er sjovt, at vi bliver en del af hinandens hverdag. Hele truppen er stærk, og der er blevet lavet nogle gode transfers den her sommer, så jeg ser virkelig frem til at komme ud og træne med de bedste spillere, siger Lionel Messi.

Ud over Messi har PSG blandt andre også hentet Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos, Achraf Hakimi og Georginio Wijnaldum denne sommer.

Tilgangen af Messi vækker stor glæde hos PSG-præsident Nasser al-Khelaifi, der sad ved siden af Messi på onsdagens pressemøde.

- Det er en historisk dag for klubben. Vi har haft store ambitioner for vores fodboldprojekt i de seneste ti år, og vi er stolte af, hvor vi nu er kommet til. Vi har fået den bedste fodboldspiller i verden.

- Nu begynder det hårde arbejde, og Messi kommer til at bringe mange trofæer til os, siger PSG-præsidenten, der også sendte en tak til de mange personer, der har været involveret i Messi-tilgangen.