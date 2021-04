Grønkjær: 'Jeg måtte indlægges på den lukkede'

Fodboldstjernen var helt derude, hvor man hænger med det yderste af neglene i selve livet, da han havde det værst.

- Jeg måtte indlægges på den lukkede i Risskov!

Det fortæller Jesper Grønkjær i aften i TV2’s Aftenshowet.

- Jeg var totalt rastløs og havde angst i en grad, så jeg hang oppe under lamperne, beretter en ærlig Jesper Grønkjær, der mærkede de første symptomer allerede i 2016 – men først i 2017 blev sygemeldt og kom i behandling.

- Jeg måtte sige til min kone: Det her går ikke længere. Jeg må have hjælp! Det var den bedste beslutning, jeg kunne tage, for i dag sidder jeg her og er… helbredt. Men jeg kan få det igen siger den 43-årige fodboldspiller, der for nylig slugte den sidste antidepressive pille i kampen mod stress og depression.

Den 43-årig thybo, født i Grønland, lancerede selv nyheden via Twitter, da han mandag klemte den sidste 5 mg-tablet ud af pakken og skrev, at det forhåbentlig var den sidste:

’Du var en god støtte trods alle dine bivirkninger, da stressen og depressionen buldrede afsted. Selv om det aldrig var et mål at slippe dig ud af mit liv, tror jeg, det er på rette tid’.

Jesper Grønkjær akkompagnerede nyheden med følgende hashtags: #depression #stress #udbrændthed.

Jesper Grønkjær spillede 80 landskampe og scorede fem mål, inden han kastede sig over jobbet om tv-ekspert. Han var sygemeldt i ni måneder fra kanalerne på TV3 fra midt i april 2017 til sit comeback i januar 2018.

