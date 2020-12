Grosjean er udskrevet fra hospitalet efter ulykke

Formel 1-køreren Romain Grosjean har forladt det hospital i Bahrain, hvor han er blevet behandlet siden sin ulykke i søndagens grandprix.

Haas-raceren med Grosjean ved rattet kolliderede med en afspærring, hvilket medførte at bilen blev hakket over i to dele og brød i brand.

Det lykkedes dog franskmanden at slippe fra den dramatiske ulykke med forbrændinger på ryggen og på hænderne.

De skader er han siden blevet behandlet for på hospitalet, men onsdag har han rejst sig fra sygesengen og er blevet udskrevet.

Den 34-årige franskmand bliver dog i Bahrain, hvor han skal fortsætte behandlingerne i de kommende dage.

Søndag er golfstaten vært for endnu et Formel 1-grandprix, men det ligger fast, at det bliver uden Grosjean i Haas-raceren. Tirsdag oplyste det amerikanske team, at Pietro Fittipaldi overtager sædet i løbet.

Grosjean er dog fast besluttet på at være med i sæsonens sidste grandprix 13. december i Abu Dhabi.

- Selv om det er svært for dem, der er tæt på mig, har jeg behov for at komme tilbage i en Formel 1-bil for at se, hvor jeg står, og om jeg kan fortsætte med at køre, siger franskmanden ifølge Reuters.