Grum afsløring presser DBU: Voldsomme dødstal

Heldigvis er ingen atleter døde under det igangværende VM i atletik i Qatars hovedstad Doha.

Temperaturen og luftfugtigheden for især kapgængere og maratonløbere har ellers gjort konkurrencerne til et regulært varmehelvede, hvor mange udgik og måtte transporteres væk på bårer.

Men atleterne overlever trods alt.

Værre står det til blandt de efterhånden to millioner migrantarbejdere, som gør det muligt for atletikfolket og mange andre idrætsforbund at afvikle VM i ørkenstaten. Det gælder således også FIFA og VM i fodbold i 2022.

Den engelske avis The Guardian har i samarbejde med internationale forskere netop offentliggjort en rapport, der viser, at migrantarbejderne arbejder under livsfarlige temperaturforhold. Flere hundrede af dem - ofte unge mænd mellem 25 og 35 år - dør hvert år.

Myndighederne i Qatar kalder det en naturlig død, men i rapporten i The Guardian slås det fast, at en stor del af dødsfaldene skyldes varmestress på grund af de høje temperaturer.

Qatars VM-værter gør ellers alt for at holde dødstallet blandt migrantarbejderne hemmeligt. Det er dårlig reklame for slutrunden.

De senest opgjorte tal er fra 2015. Her lykkedes det Ekstra Bladet at lave en liste ved hjælp af oplysninger fra forskellige ambassader i hovedstaden Doha. Tallet dengang var, at 1400 migrantarbejdere var døde siden Qatar i 2010 fik VM i 2022.

Det er rystende tal og en årsag til, at Qatar siden har lagt låg på alle officielle informationer om døde migrantarbejdere. Men der flyves jævnligt kister ud fra Hamad lufthavnen i Doha til lande som Sri Lanka, Nepal, Indien og Pakistan.

Artiklen fortsætter under billedet...

Efter en lang arbejdsdag, ofte 12 til 14 timer, kommer arbejderne hjem til deres barakker, hvor de vasker sig, spiser og lægger sig til at sove. Næste morgen er sidekammeraten død. Foto: Lars Poulsen

I følge The Guardian er alene 1300 nepalesiske migrantarbejdere døde i Qatar fra 2009 til 2017.

Der er næppe tvivl om, at nepaleserne er den hårdest ramte gruppe. Da Ekstra Bladet var i Qatar i 2013, fik vi af en nødhjælpsgruppe udleveret lister over døde nepalesiske migrantarbejdere. Der var tale om systematisk arbejde, hvor navn, dødsdato, arbejdsgiver og dødsårsag var angivet.

I mange af tilfældene var der tale om det uhyggelige begreb, ’Sleeping Dead.’

Efter en lang arbejdsdag, ofte 12 til 14 timer, kommer arbejderne hjem til deres barakker, hvor de vasker sig, spiser og lægger sig til at sove. Næste morgen er sidekammeraten død.

Selv mener nepaleserne, at de mange dødsfald skyldes det fysiske arbejde i ulidelig varme og uden de nødvendige pauser og nok mad og drikke.

Internationale fagforeninger anslår, at der dør mindst en migrantarbejder i Qatar hver eneste dag. Holder det stik, vil vi nærme os omkring 4000 døde, inden den første kamp fløjtes i gang ved fodbold-VM i 2022.

Qatar fik tildelt VM ved en afstemning i FIFA’s eksekutivkomite 2. december 2010. I den afgørende afstemning slog Qatar storfavoritten USA 14-8. I de foregående runder var Japan, Sydkorea og Australien blevet elimineret.

Da FIFA’s egne kommissærer forud for afstemningen var på inspektionsbesøg hos landene, der ansøgte om VM i 2022, fik Qatar de dårligste karakterer. Det var på stort set alle parametre, men især slog de heftige temperaturer negativt ud. Man kan ikke spille fodbold om sommeren i Qatar, blev det slået fast.

Der var næppe mange medlemmer af FIFA’s eksekutivkomite, som læste kommissærernes rapporter. Eksekutivmedlemmerne havde i langt højere grad blikket rettet mod de rige sheikers pengeskab.

Længe holdt FIFA fast i, at VM skulle spilles om sommeren, men efter flere års pres måtte fodboldpamperne bøje sig.

VM i 2022 er flyttet til november-december, fordi det nu er erkendt, at fodbold om sommeren i Qatar er umuligt på grund af varmen. Men ikke for varmt til at migrantarbejderne kan slide og slæbe i op til 12 timer om dagen.

Kræver fuld indsigt i dødstallene

Amnesty International vil nu bede myndighederne i Qatar om at offentliggøre dødstallene blandt migrantarbejderne. De kommende VM-værter har ellers i årevis hemmeligholdt tallene, men nu går den ikke længere.

Amnestys danske generalsekretær, Trine Christensen, siger til Ekstra Bladet, at de seneste medierapporter om dødsfald blandt migrantarbejderne er alarmerende.

- Men det et ikke muligt for os at få verificeret tallene, og derfor kræver vi nu, at der bliver fuld åbenhed om antallet af døde.

- Selv om der er indført forbud mod at arbejde i den værste varme midt på dagen, er det tydeligt, at det ikke er tilstrækkeligt.

- Vilkårene er ekstreme, og vi er ikke i tvivl om, at mange dør. Vi vil desuden have en uafhængig undersøgelse af dødsårsagerne, for det er ikke normalt, at så mange helt unge dør.

- Vi vil også opfordre FIFA og DBU om at lægge pres på Qatar for at få tallene frem i lyset, siger Trine Christensen.

Artiklen fortsætter under billedet...

Vi vil have dødstallene frem i lyset, siger Trine Christensen, Amnestys danske generalsekretær. Foto: Ritzau Scanpix.

DBU’s formand, Jesper Møller, siger, at et dødsfald er et for meget, og at han følger de opfordringer, der kommer fra Amnesty.

Hos de aktive fodboldspillere er det uhyre sjældent, at nogen udtaler sig om VM i Qatar.

En undtagelse er Tom Høgli, som Ekstra Bladet mødte i 2015, mens hans stadig var aktiv i FC København og på det norske landshold.

Vi stillede ham følgende spørgsmål:

- Kan i spille et VM, når måske op til 4000 er døde under byggeriet af de mange anlæg i Qatar?

Nej, det er vanvittigt. Derfor håber jeg også at nogle store stjerner kommer på banen og siger fra. Det vil have en enorm påvirkningskraft på for eksempel FIFA.

FIFA-lederne bruger VM til at generere penge til sig selv, og så ser de blot til, mens mennesker dør i Qatar. Jeg forstår ikke, at de ikke bruger deres stærke position til at gøre noget godt.

- På et tidspunkt må man sætte en streg i sandet. Man må ikke gå på kompromis med menneskerettighederne. I Qatar er de gået for langt.

Qatar på Christiansborg

Qatar er også kommet på den politiske dagsorden. Således havde DBU’s formand, Jesper Møller, sammen med formanden for Danmarks Idrætsforbund, Niels Nygaard, i onsdags foretræde for Folketingets kulturudvalg.

Det var vigtigt for idrætslederne at finde en fælles forståelse med politikerne om håndteringen af de mange spørgsmål omkring VM i Qatar i 2022.

På de sociale medier har mange givet udtryk for, at DBU og landsholdet bør boykotte VM i 2022, blandt andet på grund af de mange dødsfald blandt migrantarbejdere.

Jesper Møller afviser al snak om boykot, og det er heller ikke en idé, der får medløb på Christiansborg.

Enhedslistens Søren Søndergaard, som er medlem af kulturudvalget siger, at det ikke er landsholdsspillerne, der skal føres frem i en politisk kamp.

- De aktive skal ikke tage den slags beslutninger. Det er en opgave, vi som politikerne må forholde os til.

- Og hvad vil du så foreslå, at i gør?

- Jeg har netop i kulturudvalget foreslået, at vi holder en høring om ikke alene Qatar, men også om andre ikke demokratiske lande, der afholder store mesterskaber, siger Søren Søndergaard.

