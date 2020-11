Guardiola forlænger med Manchester City til 2023

Manchester City meddeler torsdag, at klubben har indgået en kontraktforlængelse med manager Pep Guardiola.

Forlængelsen betyder, at den spanske træner har underskrevet en samarbejdsaftale, der løber frem til 2023.

Han kom til Manchester City i 2016.

Dermed er han allerede i gang med sin længste periode i samme klub, siden han gik cheftrænervejen i 2008 med jobbet for FC Barcelonas førstehold.

I 2013 skiftede Guardiola til Bayern München, før han kom til England.

Her stod hans foregående kontrakt til udløb efter denne sæson.

- Jeg er sikker på, at alle Ciy-fans deler min glæde over denne nye aftale og over udsigterne til de spændende muligheder, der ligger foran os, siger City-formand Khaldoon Mubarak.

49-årige Guardiola stemmer i.

- Udfordringen for os er at fortsætte med at forbedre os og udvikle os, og jeg er meget opløftet over at kunne hjælpe Manchester City med at gøre det, siger Guardiola til klubbens hjemmeside.

Han føler sig i perfekte rammer i Manchester City.

- Lige siden jeg kom til Manchester City, har jeg følt mig så velkommen i klubben og i byen, blandt spillerne, personalet, fansene, borgerne i Manchester og formanden og ejeren.

- At have sådan en støtte er det bedste, en manager kan have. Jeg har alt, hvad jeg kunne tænke mig for at kunne gøre mit arbejde godt.

Som manager for Manchester City har Pep Guardiola ført klubben til to engelske mesterskaber, et FA Cup-trofæ, et Liga Cup-trofæ, to sejre i Community Shield samt en række rekorder.