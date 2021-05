Guardiola om finale-sats: Jeg valgte det bedste hold

For bare anden gang i 61 kampe i denne sæson valgte Pep Guardiola i lørdagens Champions League-finale mod Chelsea at stille op uden enten Rodri eller Fernandinho fra start.

I stedet blev Ilkay Gündogan til mange eksperters overraskelse bedt om at udfylde rollen som den bageste af Citys midtbanespillere.

Satsningen fungerede dog ikke som håbet, da manglen på en reel defensiv midtbanespiller særligt i første halvleg udstillede Citys forsvar og tillod Chelsea at dominere midtbanen.

Alligevel vil den spanske manager ikke høre tale om, at han overtænkte Citys taktik i en af holdets største kampe, hvilket han ellers flere gange er blevet beskyldt for i de seneste sæsoner.

- Jeg valgte det hold, som jeg troede ville være det bedste, og det ved spillerne.

- Det var en tæt kamp. Vi kæmpede med at bryde igennem i første halvleg, men efter pausen var vi meget bedre. Chelsea er et godt hold, men vi matchede dem perfekt og fortjente et mål.

- Men det er ikke let mod et hold med så god en defensiv struktur som Chelsea, siger Guardiola til BT Sport efter nederlaget på 0-1, inden han forklarer, hvorfor han valgte at starte med Gündogan som defensiv midtbane.

- Gündogan har spillet den position i mange år. Han er hurtig på bolden og god til at finde de rigtige spillere med afleveringer mellem linjerne, og det er derfor, jeg tog beslutningen.

- Jeg synes, at han spillede godt, siger Guardiola.

Han tilføjer, at Manchester City trods nederlaget har grund til at være stolte over holdets sæson, der både bød på et Premier League-mesterskab og sejr i Carabao Cuppen.

- Spillerne gav alt (i finalen, red.), og jeg vil lykønske dem med en fantastisk sæson. Jeg håber, at vi igen når frem til finalen en dag, siger Guardiola.

I lørdagens finale blev Fernandinho først sendt på banen efter 64 minutter, mens Rodri blev på bænken hele kampen.