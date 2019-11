11 timer på et fly-toilet: Det var frygteligt!

KUMAMOTO (Ekstra Bladet): Sandra Toft fik en blød bold i hovedet, Stine Jørgensen blev sendt i gulvet af en hård tackling, og værst så det ud, da Stine Bodholt skreg smerten ud efter at have indkasseret Louise Burgaards arm i ansigtet.

Men alle tre kom hurtigt til hægterne igen under den første træning torsdag aften i Kumamoto efter en ugelang træningslejr på Okinawa.

Der er intet, der skal være let i denne verden, så selvfølgelig ankom Klavs Bruuns VM-tropper med passende forsinkelse kvindehåndboldens hovedstad de næste to-en-halv uge.

Klokken 19.49 lokal tid blev spillerne dog sendt ud af bussen foran træningshallen ved siden af arenaen, hvor 3400 tilskuere de næste i hvert fald fem kampe kan følge VM-gruppespillet.

Så er der klynge, og Sarah Iversen ved, hvor hun skal pege. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Det skete i endog særdeles højt humør, selv om de kun lige akkurat nåede at tjekke ind på hotellet og smide taskerne ind på nogle rum, der i solid japansk tradition er nærmest mindre end små.

- Japan er nærmest det eneste sted, jeg ikke har været i dette område, så det er super spændende, siger Sarah Iversen, der var en af de fem spillere, der på flyturen fra München til Tokyo blev angrebet af et voldsomt maveonde.

- En flytur på 11 timer er lang i forvejen, men denne… Det trodser enhver beskrivelse. Vi var nødt til at være lidt taktiske i forhold til, hvornår toiletterne var ledige og sørge for, der var poser nok. Nogle havde også diarre. Det var frygteligt, siger stregspilleren og tilføjer:

- Det tog et døgns tid, før jeg var helt på toppen.

Sarah Iversen hamrer igennem med knytnæven under den første træning i Kumamoto. Her er det Line Haugsted, der får kærligheden at føle under en træning, hvor forsvar var i fokus. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Japan er ikke et land, der hylder ekstremt store hotelværelser, og det har truppen hurtigt lært.

- Værelserne er lidt mindre, end hvad vi har været vant til, men Sandra Toft og jeg har været kreative. Jeg flyttede lidt rundt på møblerne, mens hun var optaget af noget andet, og når vi har pakket ud og hængt lyskæderne op, så bliver det hyggeligt, siger Sarah Iversen.

Jetlag har også hærget.

- Jeg er sateme glad for, vi er kommer herud en uge før, VM starter. Sygdommen gjorde jo, at jeg nærmest sov de første 16 timer, men jeg har alligevel haft jetlag nærmest frem til i dag. Jeg har døjet noget med søvnen.

De danske håndboldkvinder under en træning. Foto: Bo Amstrup.

Lotte Grigel er også i højt humør inden 90 minutters hård træning:

- Selvfølgelig er jeg glad. Vi er i Japan! Og VM starter om lidt. Vi bor på små værelser, og vi bor to og to, så vi går lidt oven i hinanden. Vi har kun lige været der et øjeblik, og værelset ligner allerede… Ja, jeg ved ikke hvad.

Og om en uge ligger der så også en sjat svedigt træningstøj og et par sure sokker….

- Jeg tror også, vi skal forberede os på at få lejrkuller lidt tidligere end normalt. Men når vi får det, så er det jo mest noget med, at man smiler lidt af det. Det er en måned om året, vi er ude i sådan et hotelliv. Vi kan jo godt li’ det. At være tæt samlet, og man går jo nærmest i hinandens tøj.

- Værelset er tre meter den ene vej og måske knap tre meter den anden. Det er nok på otte kvadratmeter, og det bliver lidt spændende. Men vi er jo privilegerede ved, at vi har et stort fællesrum, og det værner vi rigtigt meget om. Vi går derind og hygger, ser film, snakker, får massage og giver værelseskammeraten lidt ro på rummet indimellem.

- Det er vigtigt, vi giver hinanden plads til lige at trække vejret alene, siger Lotte Grigel.

