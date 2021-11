12 sejre i 12 kampe

Det forsvarende mesterhold Odense Håndbold slog tirsdag København Håndbold med 28-24 på udebane.

Hjemmeholdet var særdeles godt med i størstedelen af opgøret, men Odense oppede sig gevaldigt og slog til i kampens afslutning.

Det var Odenses 12. sejr i 12 ligakampe i denne sæson.

I tabellen er de nærmeste konkurrenter, Viborg og Esbjerg, seks point efter Odense, men har også begge spillet én kamp mindre.

København Håndbold var på ingen måde klar til at lægge sig ned fra starten af kampen.

Både offensivt og defensivt matchede holdet i første halvleg fuldt ud Odense, der havde svært ved at få sin sædvanlige rytme ind i spillet.

På intet tidspunkt var nogen af holdene foran med mere end to mål, og den stod 12-12 efter første halvleg, efter at København-keeper Johanna Bundsen leverede et par gode redninger lige inden pausen.

Klart skarpest i slutfasen

København Håndbold kom på 14-12 og fortsatte sin stærke kamp i første del af anden halvleg, men efterhånden kom der flere fejl, og Odense strammede sit greb om kampen.

Landsholdskeeper Althea Reinhardt kom ind fra bænken, og Odense-profilerne straffede de mindste fejl fra hjemmeholdet hårdt.

København udlignede til 20-20 og fik lidt ny luft, men herefter var Odense klart skarpest i kampens sidste ti minutters tid.

Odense kom på 23-20, og herefter svingede stillingen til frem og tilbage, men førerholdet var hele tiden foran og virkede i nogenlunde kontrol med opgøret.

Og efter tre afsluttende Odense-scoringer blev sejren nogenlunde komfortabel.

Hollænderne Lois Abbingh og Dione Housheer blev Odense og kampens topscorere med hver syv mål.