120 kilo succes: - Jeg har et rigtig ærgerligt stofskifte

Emil Nielsen er distræt som få, og han kæmper med at banke vægten ned – men han storspiller og er tilbage i topform efter offentlig skideballe

HERNING (Ekstra Bladet): Det var en solid mavepuster, da Emil Nielsen i maj 2019 blev siet fra til landsholdet, og Nikolaj Jacobsen begrundede hvorfor. Den daværende Skjern-keeper havde ikke holdt sine aftaler med målmandstræner, diætist og sportspsykolog.

Stortalentet fik en offentlig tur i skammekrogen, men nu er den 23-årige målmand langt om længe igen i en landsholdstrup, hvor han ’kun’ har fået tre kampe hidtil under en test-turnering i Norge for to-et-halvt år siden.

Han var dog tæt på at komme i aktion under EM i Malmø i januar. To gange var han på vej fra hjemmet til lufthavnen i Nantes, fordi Niklas Landin havde maveproblemer.

- Det er korrekt. Den første gang nåede jeg helt ud i lufthavnen, anden gang blev jeg bremset, inden vi kørte hjemmefra, fortæller han.

- Hvordan tog du det?

- Det var jo godt, Niklas blev rask. Det var sgu mere synd for min klubkammerat Sebastian Augustinussen, der skulle op klokken seks om morgenen til ingen verdens nytte, haha.

Emil Nielsen har aldrig fittet ind i det danske talentsystem og har kun spillet en enkelt U-landskamp efter 27 opgør for Y-landsholdene.

Han har altid vejet for meget, og han har haft store problemer med at passe aftaler og tider. Han er blevet set med en spandauer i hånden på vej til træning, og han har præsteret at glemme en håndboldsko på vej til kamp!

Men han storspiller i den franske liga, som han gjorde det i den danske. Han er simpelt hen indlysende stærk, ikke til at komme udenom og en seriøs udfordrer til Jannick Green før VM i Egypten i januar.

- Hvad siger vægten?

- Mjaeh, det ved jeg ikke. Omkring 120.

- Er det ikke der, den har stået længe?

- Jo, det er det, og det… Ja. Det er svært for mig, sådan er det.

- Men ser du ikke skarpere ud, end du plejer?

- Det ved jeg ikke. På nogle punkter gør jeg måske, på andre gør jeg nok ikke. Jeg bliver aldrig marathonløber, men til gengæld er jeg så den stærkeste i styrketræningslokalet, siger han.

Mikkel Hansen og Emil Nielsen lavede en del øvelser sammen, da landsholdet havde første træning i Nordvesthallen i Tjørring nord for Herning mandag eftermiddag. Foto: Ernst van Nore/Ritzau Scanpix

- Jeg ved godt, jeg har nogle mangler, men så er det også vigtigt at kunne kompensere dem med noget andet. Jeg er hurtig, reaktionsstærk, men igen… Min form er måske ikke, som den burde være… Til gengæld kan jeg noget, som andre ikke kan.

- Strider det ikke mod sund fornuft at veje et par kilo mere end nødvendigt?

- Jeg har jo tydeligt muligheder for at forbedre mig, der er nogle ting, jeg kan trykke på, hvor jeg helt indlysende kan blive mere eksplosiv, hvis jeg taber mig de kilo. Kombineret med den styrke, jeg har, vil det klart gøre mig bedre. Det SKAL være et fokus, og det har det altid været for mig. Det har bare aldrig været nemt.

- Er det, fordi du tager på, hvis du ser på et bagervindue?

- Jeg har et rigtigt ærgerligt stofskifte, lad os bare være ærlige og sige det. Det har jeg.

- Men det at tabe sig er virkelig et fokuspunkt?

- Selvfølgelig er det det, og det har det været, siden jeg var 12. Det vil det sikkert også være i lang tid endnu.

- Hvordan er det endelig at være her – igen?

- Jeg er ganske enkelt bare rigtigt glad for at være tilbage, og jeg håber bare, jeg kan gøre det så godt, at jeg kan kæmpe mig med til VM i januar.

- Er du stadig en meget distræt mand?

- Ja. Danmarks mest distræte.

- Sker der forbedringer på det område?

- Det ved jeg sgu ikke. Mennesker er forskellige.

- Du var første mand til pressemødet i dag!

- Ja! Det er også noget, jeg arbejder med. Jeg kommer som regel en halv time for tidligt til træning for at være sikker på at nå det.

- I den rigtige hal?

- Ja, ha, ha.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Fra 4000 tilskuere til total lockdown

Emil Nielsen har blot spillet i tre landskampe hidtil - det bliver til mange flere de næste mange sæsoner. Foto: Ernst van Norde/Ritzau Scanpix

Emil Nielsen har indtil for nylig spillet for 4000 tilskuere på hjemmebanen, der kan rumme 6000. Men torsdag i sidste uge lukkede Frankrig ned, og weekendens runde blev suspenderet.

- Jeg fløj hjem lørdag, og det har jeg nydt vildt meget. Vi er igen hårdt ramt i Frankrig med lockdown, og der er mange restriktioner. Folk må arbejde, de må træne udenfor i en time og handle, og det er så det.

- Det er ikke det sjoveste at være i Frankrig lige for tiden. Jeg prøvede det ikke i foråret, for da lukkede klubben ned, og jeg tog egentlig bare min bil og kørte hjem.

For lige at toppe det, så bryder terroren løs igen. Er du utryg?

- Nej, det føler jeg ikke. De gør jo alt, hvad de kan for at undgå terror, og der er sat, jeg ved ikke hvor mange ekstra militærfolk på gaden. Jeg føler mig overhovedet ikke utryg i Nantes. Betjente og militær går rundt med våben, og det er jo et lille kulturchok. Hvis du så det i Danmark, ville du tænke: Hold da kæft! I Frankrig føler folk sig trygge.

- Var det en udfordring at skifte til fransk håndbold?

- Det er ikke mere professionelt end i Danmark, men der bliver forventet noget andet. Man kan ikke tage ud til en kamp og ikke være klar, det er niveauet simpelt hen alt for højt til. Så taber man point, og det oplevede vi selv i Limoges for nylig, hvor vi tabte med en til en oprykker.

Emil Nielsen fik efter sin første sæson plads på årets hold i fransk håndbold, og han stortrives i den vestfranske by ved Loire-floden, hvor han sammen med Lotte Grigel, Stine Bodholt og Sebastian Augustinussen udgør en lille danskerkoloni.

- Vi ses meget, og det er rigtig rart og virkelig fedt. Nu har vi også fået selskab af svenske Nathalie Hagman, der har spillet flere sæsoner i Danmark, siger Emil Nielsen.

Dokumentar river op i gamle håndboldsår

Endelig sammen - 10 måneder efter kæmpe fiasko

Coronabombe i landsholdslejren