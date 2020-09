160 landskampe: Nu stopper han

Se Simon Kjær, Zlatan Ibrahimovic og resten af AC Milan-mandskabet mod Shamrock Rovers i Europa League i aften. Køb eller få adgang her (+).

Håndboldstjernen Anders Eggert stopper sin aktive karriere, når den igangværende sæson er forbi.

Det siger Skjern-fløjen torsdag til TV2 Sport.

- Det er selvfølgelig en beslutning, der har været undervejs længe, og nu synes jeg, at jeg er nået til et punkt, hvor der også er nogle andre ting, jeg gerne vil, siger Anders Eggert.

38-årige Eggert skiftede i 2017 til Skjern efter en lang årrække i Bundesligaen.

Nu har han sat dato for sit karrierestop, og det er med en god fornemmelse.

- Jeg har egentlig en god fornemmelse af, at nu skal det være det sidste rigtigt fede år, og så slutter vi med det. Det er vemodigt at skulle sige farvel, men samtidig er det et lykkeligt farvel, siger Eggert.

Venstrefløjen var i 11 år en kapacitet i den nordtyske storklub Flensburg-Handewitt, og i omkring 15 år var han blandt profilerne på det danske landshold.

Eggert fik debut på landsholdet i 2003 og var i 2012 med til at vinde EM-guld.

I 2014 vandt fløjspilleren Champions League med Flensburg-Handewitt.