185 kroner for at se Champions League

Det er igen muligt for danske håndboldfans at se de største kampe med danske hold i Europa

Der var dømt sort skærm en overgang, men nu kan danske håndboldfans igen glæde sig over muligheden for at se Champions League den kommende sæson.

Sportsmarkerting-virksomheden Infront Sports & Media ejer rettighederne, og kampene kan nu streames på hjemmesiden Handbollskanalen.

Det koster 25 euro om måneden, hvilket svarer til 186 kroner.

Man kan også købe adgang til én kamp ad gangen. Det koster 13 euro - svarende til 97 kroner.

Det må være gode nyheder for klubberne, der har gruet for en sæson helt uden tv-visninger.

Som direktør i Ikast Håndbold Daniel Grønhøj sagde til Jyllands-Posten 2. august:

- Tv-kampene er monstervigtige. I håndbold er der ikke lukrative tv-aftaler hverken nationalt eller europæisk, vi sælger ikke spillere for store millionbeløb som i fodbold eller har store stadioner, der genererer en masse entréindtægter og andet. Økonomisk har vi ét ben at stå på: sponsorerne. Jo mindre eksponering, de får, desto mindre værd er varen.

Mads Hoxer og Aaron Mensing i nærkamp i Super Cup 30. august. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Det kommer til at koste penge

Tidligere har DR haft rettighederne til de europæiske turneringer, og de seneste sæsoner har det været TV3 og Viaplay, der har købt sig adgang til det skandinaviske marked. Forud for denne sæson har de dog ikke kunnet nå til enighed med Infront.

21. august sagde Aalborg-direktør Jan Larsen til Nordjyske:

- Vi mangler en masse svar på, hvad der skal ske. Det kan være, det ender med, at Infront Sport selv opretter en platform, hvor man kan købe sig adgang, men jeg forudser desværre, at det vil gå ud over seertallet og dermed eksponeringen af Aalborg Håndbold.

- Hvis det ender med omtalte løsning, kan det ikke undgå andet end at koste os penge. Vi har råderet over en del af reklamepladsen under Champions League-kampene, men den eksponering vil blive mindre værd, når der er færre, der kigger med.

Sådan spiller de danske hold

Jesper Jensen, Nora Mørk og Team Esbjerg tager hul på Champions League søndag. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

9. september:

Odense Håndbold møder CMS Bukarest ude

Ikast Håndbold møder Vipers Kristiansand hjemme

10. september:

Team Esbjerg møder Rapid Bukarest hjemme

13. september:

GOG møder Celje hjemme

Aalborg møder Kielce ude

Få overblikket over alle Champions League-grupperne her