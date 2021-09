20 fantastiske år: - Nu røg der én igen

Til sommer er det slut, og når man hedder Lasse Svan og lige har rundet de 38, så melder man selvfølgelig ud i god tid.

Raketten fra Stevns snupper lige en sidste EM-slutrunde i januar og går klart efter et nyt tysk mesterskab med Flensburg Handewitt til sommer, og derefter vil manden, der har uddannet sig til coach under mange, lange busture i Tyskland, arbejde uden for de 20 gange 40 meter.

Men hvem ved… Måske stadig med det finurlige spil, han har dyrket og mestret, siden han i 2002 som purung sjællænder flyttede til GOG sammen med den jævnaldrende Jakob Green, og året efter blev den talentfulde duo til en swingende kvartet med Thomas Mogensen og Anders Eggert som de to jyske indslag.

Det venskab holder for evigt, afslører Anders Eggert, 39, der har oplevet lidt af hvert sammen med netop Thomas Mogensen, 39, og Lasse Svan i Flensburg og på landsholdet.

De tre musketerer. Lasse Svan, Anders Eggert og Thomas Mogensen er fulgtes siden tiden i GOG over Flensburg og i mange år på landsholdet. Foto: Lars Poulsen/Ritzau Scanpix

- Jeg har lige siddet og skrevet sammen med Lasse og Mogensen i vores lille gruppe, hvor vi jo bliver helt nostalgiske. Nu røg der én igen. Sidste gang var det mig, og nu er det så Lasse. Hver gang mindes vi jo 20 fantastiske år, og jeg får næsten gåsehud. Tænk, at de år er væk – og alt det vi oplevede. Huskede vi at nyde det? Det bekræfter vi hver gang hinanden i, at vi gjorde, fortæller Anders Eggert.

- Han nåede så både at vinde OL og VM, og det er vi selvfølgelig sure over, haha. Nej, han er en fantastisk ven og en af dem, der altid har været der for mig. Vi har haft det godt på banen, i bussen, til træning, vores koner er veninder, børnene leger sammen.

Eggert, Svan og Mogensen på EM-togt i Østrigske Linz i 2010. Foto: Lars Krabbe/Ritzau Scanpix

- Han er vokset med årene fra at have den lidt tilbagetrukne rolle til i slutningen af sin karriere at træde frem som anfører og er vokset helt vildt med den opgave og som et bindeled på landsholdet og diskret lederfigur, siger Anders Eggert, der stoppede som spiller i Skjern i sommer.

Lasse Svan har scoret et hav af mål. En sjat af dem via en lidt akavet teknikalitet, der blandt venner kendes som ’kamplobbet’.

- Kamplobbet har jeg jo altid syntes var fantastisk. Og sjovt… Helt fra start i GOG snakkede vi jo rigtigt meget om det, fordi Lasse ikke kunne få det lob til at fungere. Vi trænede tit sammen, og han kunne slet ikke få det til at virke. Han kunne til gengæld skyde mellem benene, hvilket jeg aldrig helt fik til at lykkes, fortæller Anders Eggert.

- Men Lasse ville så gerne have det lob til at lykkes, og så fandt han sin stil, som jo er lidt speciel, må man sige, med det der lob, hvor han smider bolden fra bag ved hovedet. Det ser vel nærmest ud som om, det er midt i en trussel, han smider lobbet.

Det er så dårligt, at målmændene hopper på den?

- Nej, det er flot udført. Det ser bare meget anderledes ud, for hvor de fleste trækker armen igennem og slipper bolden i slutningen af skuddet, der slipper han den allerede i starten af skuddet. Det er ikke den naturlige bevægelse for de fleste – men dén kom der styr på.

Hvorfor blev det til ’kamplobbet?’

- Fordi det, der skete var, at det – haha – virkelig tit gik galt til træning. Men han blev bare ved, og så gik det faktisk godt i klubkampe, og under en slutrunde scorede han faktisk også på det, hvorefter han brændte til træning.

- Folk sagde: Du må stoppe med det lob, når det ikke går ind! Mens andre konstaterede, at det åbenbart er et ’kamplob’ – det virker kun, når der er noget på spil, og så skød han videre og scorede i kampene. Men han fortsatte med at brænde virkeligt mange forsøg til træning, haha.

Til sommer er det slut med at brænde for manden, der stædigt knoklede sig gennem andegården og endte som en smuk – Svan!