20.000 danskere ramt: Sådan gør du

Det er blevet betegnet som en fiasko og en stor skuffelse, at de danske håndboldherrer er færdige ved EM allerede før mellemrunden.

Og det er ikke kun spillerne, der er ærgerlige. Det samme er de mange danske fans, som har købt billetter til de kampe i mellemrunden, som de troede, Danmark skulle være en del af.

For det er ikke muligt at komme af med sine billetter til kampene i Malmø - i hvert fald ikke via en officiel kanal.

- Købt er købt, fastslår Krister Bergström, vicedirektør for den svenske del af EM-organisationen, over for nyhedsbureauet TT.

Ifølge B.T har op mod 20.000 danskere købt billet til mellemrundekampene. De kan selvfølgelig vælge stadig at tage turen over sundet, selv om Danmark ikke er med.

Men det tyder på, at mange har mistet interessen. I hvert fald er der på Den Blå Avis torsdag formiddag adskillige personer, der forsøger at sælge deres billetter til mellemrunden, semifinaler og finalen.

Og det er helt lovligt at sælge billetterne videre, så længe det ikke er til en højere pris end billetternes pålydende værdi, lyder det fra Dansk Håndbold Forbund (DHF) torsdag eftermiddag.

- Der har i danske medier været forlydender om, at det ikke skulle være muligt at videresælge sine billetter til EM-slutrunden. Det er, så vidt Dansk Håndbold Forbund er oplyst, ikke korrekt.

- Så længe man overholder gældende lov, der siger, at billetter ikke må udbydes eller videresælges til et højere beløb, end de oprindelig er erhvervet for, medmindre der foreligger en aftale med arrangøren, skulle der ikke være noget til hinder for, at man kan afhænde sine billetter til anden side, skriver forbundet på sin hjemmeside.

Frank Ström, markedsansvarlig for EM 2020, sagde onsdag aften til avisen Aftonbladet, at der er "en lille risiko for tomme sæder" efter det danske exit.

Også han slår fast, at arrangørerne ikke kan sørge for, at eksempelvis svenskere kan købe de danske fans' billetter.

- Nej, det går ikke, siger han til Aftonbladet.

