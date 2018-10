211 cm skarpskytte har ventet på VM i seks år

Nikolaj Markussen føler ikke, han fik chancen under Gudmundur Gudmundsson – nu håber han på endelig at få slutrunde-comeback

AARHUS (Ekstra Bladet): Fem kasser, frispilninger plus det løse. Meget godt skuldret på sammenlagt en halv time af Nikolaj Markussen, der stort set ikke har set røgen af landsholdet under Gudmundur Gudmundsson. Nu føler han endelig, han får chancen igen.

- Det var dejligt at få lov at være med igen, og jeg synes også, at jeg får bevist, hvad jeg kan bidrage med. Så det var en fed oplevelse.

Du har et vist overblik, kan man vist roligt sige…

- Ja, jeg synes udsigten er fin.

I har vel næsten kopieret BSV’s overtalsspil?

- Jow, til tider. Jeg plejer jo at have Øris med, men jeg følte mig hurtigt tilpas i den måde, vi gør det på her, siger Nikolaj Markussen.

Han måtte kortvarigt et smut ud på bænken efter et ukrainsk slag i ansigtet.

- Jeg blødte meget fra min mund, så det skulle jeg lige have stoppet, inden jeg kunne få lov at komme ind igen, siger han og demonstrerer en pænt såret underlæbe.

Nikolaj Markussen var med til at vinde EM-guld i 2012 i Serbien og VM-sølv året efter i Spanien, men en sprængt akillessene ødelagde mulighederne for at deltage ved EM på hjemmebane i Boxen i 2014. Siden har han kun sporadisk været testet på landsholdet.

- Jeg har mest været 17. mand. Sådan lidt udenfor og så alligevel lidt inde. Jeg syntes, jeg var tæt på, når jeg præsterede godt, og Gudmundur udtog mig også, når han ikke kunne komme uden om mig. Det var i hvert fald den følelse, jeg havde. Jeg var i hvert fald ikke tænkt ind i nogle planer.

Det gjorde ondt, da Nikolaj Markussen sprængte akillessenen et par måneder før festen i Boxen i 2014 – nu håber han med fem års forsinkelse at få lov til at optræde i VM-festen samme sted i januar.

- Det kunne være en kæmpe oplevelse. Jeg synes jo, den blev taget fra mig dengang, så jeg er glad for, jeg har muligheden for at spille mig med denne gang. Nu må vi se. Jeg synes, det var et fint skridt på vejen i dag!

Nikolaj Jacobsen var alt andet end tilfreds med første halvleg - og langt gladere for anden omgang. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Hvad der er nok så væsentligt: Nikolaj var også glad for Nikolaj!

- Nikolaj kommer ind og gør det rigtigt godt. Han skyder godt og fordeler boldene fint, det var meget positivt, siger Nikolaj Jacobsen, der om kampen som helhed mener:

- To forskellige oplevelser. I Første halvleg lavede vi uventet mange tekniske fejl, og så brænder vi også for mange chancer. Det irriterer mig, at man kan spille så lange angreb, som de fik lov til – vi står ekstremt meget i forsvar.

- Jeg synes, vi spiller rigtigt fint angrebsspil i anden halvleg. Morten Olsen og Nikolaj Markussen løser mange ting rigtig flot – det gælder også Niclas Kirkeløkke.

Alexander Lynggaard havde ikke nogen udpræget fantastisk aften i Aarhus. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Du var i sommer glad for konstellationen Alexander Lynggaard/Henrik Møllgaard. Den fungerede knap så godt i dag (onsdag)…

- Alexander havde ikke nogen specielt heldig dag, brænder også to i angrebet og løber forkerte steder hen offensivt, så det var ikke lige den bedste kamp. Men sådan er det jo engang imellem.

- Det er heller ikke fordi, vi indkasserer så mange mål inden pausen, men jeg VIL ikke stå og drage konklusioner af, hvad jeg så og ikke så, når vi har spillet mod Ukraine på hjemmebane. Vi må vente lidt. Men jeg synes, Henrik Møllgaard og Henrik Toft løste det rigtigt fint i anden halvleg, siger landstræneren.

