40-årige Lindberg fortsætter karrieren

Hans Lindberg kommer også til at spille håndbold for bundesligaklubben Füchse Berlin næste sæson.

Den tyske klub bekræfter på sin hjemmeside, at Lindberg har forlænget sin kontrakt, så den også gælder for sæsonen 2022/2023.

40-årige Lindberg har spillet i Füchse Berlin siden 2016. Inden da spillede fløjspilleren for HSV Hamburg.

- Som alle ved, føler jeg mig meget godt tilpas i Berlin, og så længe jeg er i form, vil jeg benytte mig af denne mulighed for at få succes her, siger Lindberg til klubbens hjemmeside.

Füchse Berlin-direktør Bob Hanning er glad for at kunne holde på danskeren.

- At forny med Hans er altid sjovt. Han er mere end en spiller for klubben. Han er blevet en figur, vi kan identificere os med, og som lever efter sine værdier som ingen anden, siger Bob Hanning.

I Füchse Berlin er Lindberg holdkammerat med Jacob Holm og Lasse Andersson, og i næste sæson skifter Mathias Gidsel også til klubben.

Lindberg er lige nu Bundesligaens topscorer med 217 mål - heraf er 115 mål sat ind på straffekast.

Med 2734 mål er Lindberg nummer tre på alle tiders topscorerliste i Bundesligaen. Han har desuden scoret flest mål på straffekast i ligaen.