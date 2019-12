44-årig OL-vinder i sensationelt comeback

Det er godt seks år siden, hun sidst spillede ligahåndbold, men efter nytår gør 44-årige Rikke Schmidt comeback i den bedste danske række.

Her skal hun sammen med Frederikke Rasmussen vogte målet for Horsens HK, der har sin anden målmand, Claudia Rompen, ude med en hjernerystelse.

Det siger Rikke Schmidt til Horsens Folkeblad og forklarer, at Horsens-træner Lars Frederiksen har ringet flere gange for at få hjælp.

- Han forklarede situationen omkring målmanden Claudia Rompens hjernerystelse. Jeg havde stor forståelse for hans problem og ville gerne hjælpe igen, siger Rikke Schmidt.

Siden hun stoppede med ligahåndbold i 2013, har hun blandt andet spillet i 2. division og har netop været med til at spille Kolding IF op i Jyllandsserien.

Rikke Hørlykke, Lotte Kiærskou, Rikke Skov, Karin Mortensen, Jan Pytlick, Rikke Schmidt Petersen, Pernille Jørgensen, Christina Roslyng, Lene Rantala, Majken Larsen og Line Daugaard stiller op til billede under EM i 2000 i Bukarest. Foto: Lars Poulsen

- Jeg føler, at jeg har gjort en forskel og holder mig i god form, men jeg kommer ikke for at vende op og ned på det hele. Jeg kommer for at hjælpe Frederikke Rasmussen, så hun kan få en pause, når hun trænger til det, siger Rikke Schmidt til avisen.

Hun spillede 104 landskampe for Danmark fra 1999 til 2006 og var blandt andet med til at vinde OL-guldmedaljer i 2000 og 2004.

Derudover er det blevet til to Champions League-triumfer med Slagelse FH, som hun spillede for fra 2002 til 2005.

Horsens HK rykkede i sidste sæson op i ligaen, men har haft svært ved at klare sig i det fine selskab i den igangværende sæson.

Således er det blot blevet til to point efter 13 kampe, og holdet ligger sidst, inden anden halvdel af sæsonen skydes i gang på den anden side af nytår.

Kontrakten mellem ligaklubben og Rikke Schmidt gælder ifølge Horsens Folkeblad for resten af sæsonen.

