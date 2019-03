60 kasser: Danskere tæppebomber Bundesligaen

VM-heltene fortsætter storformen fra Boxen i Herning, og gardinerne blafrer lystigt bag vekslende målmænd i Bundesligaen. Torsdag aften var der således danske fingeraftryk i harpiks på hele 60 missiler i fem kampe.

Rasmus Lauge var ustyrlig, da Flensburg Handewitt fortsatte den imponerende march mod et nyt tysk mesterskab ved at vinde 33-28 i Hannover. Det var danskerklubbens 23. sejr i lige så mange kampe, og Flensburg har fortsat et hul på fire point og en kamp i hånden ned til THW Kiel på andenpladsen.

Rasmus Lauge demonstrerede nok engang rå verdensklasse og plaffede ti bolde i boksen i en kamp, hvor Lasse Svan, 4, Simon Hald, 1, og Anders Zachariassen, 4, også ydede deres bidrag til at holde tælleapparatet smurt. Morten Olsen scorede to gange for Hannover-Burgdorf.

Nikolaj Jacobsen smed krykkerne efter sin meniskoperation og førte Rhein-Neckar Löwen til en sejr på 31-21 hjemme over Wetzlar. Mads Mensah scorede fire gange på seks forsøg.

THW Kiel med brødrene Landin i aktion slog på hjemmebane Leipzig 27-22. Lille Landin nettede tre gange for værterne, Patrick Wiesmach scorede tre for gæsterne, der havde smidt to mand af holdet af disciplinære årsager. Niklas Landin var kun på mål i otte minutter af en kamp, hvor Andreas Wolff stod fremragende.

Playmakeren og skytten Lasse Mikkelsen lever en lettere upåagtet tilværelse i Melsungen, der slog Hans Lindbergs Füchse Berlin 26-22. ’Ustoppelige’ Lasse Mikkelsen bliver nok engang rost til skyerne efter ti træffere på 12 forsøg efter en dansk gallaopvisning. Hans Lindberg var ’nervestærk’ og scorede otte gange – heraf de syv på straffe. Jakob Holm ramte plet en enkelt gang for ’rævene’.

Michael Damgaard i topform på landsholdet. Lollikken nåede ikke at blive klar til VM-festen - nu banker han igen på til landsholdet. Foto: Lars Poulsen

Michael Damgaard, der blev siet fra til VM-truppen, bombede på hjemmebane otte bolde i mål og blev topscorer, da Magdeburg slog Ludwigshafen 35-26. Mads Christiansen, der næste sommer vender hjem til Aalborg, scorede to på fire forsøg i en kamp, hvor Jannick Green stod 46 minutter i målet og rev et par bravur-redninger ud af ærmerne. 10 parader – deraf to på straffe.

Der ros godt i den danske båd i en liga, hvor Lasse Mikkelsen pt. er højst placerede dansker på topscorerlisten som nummer ti med 108 mål.

