Åbner for dansk dukseplads

Hvis Danmarks håndboldherrer tirsdag aften lever op til favoritværdigheden og besejrer Argentina i sidste gruppekamp, sikres førstepladsen i den indledende gruppe ved VM.

Men en sejr vil samtidig sende Danmark til tops fra start i mellemrunden.

Det kan danskerne delvist takke Kroatien for.

Kort før Danmarks kamp vandt kroaterne med 26-24 over Qatar efter en pauseføring på to mål og tog dermed førstepladsen i gruppe C - gruppen, der parres med Danmarks gruppe i mellemrunden.

I mellemrunden er de tre bedste mandskaber fra hver gruppe med, og med en sejr over Argentina vil Danmark ligge øverst med fire point.

Kroatien tager tre point med fra den indledende gruppe, da holdet tidligere i turneringen spillede uafgjort mod Japan.

Efter tirsdagens nederlag tager Qatar to point med videre, mens Japan har et enkelt, når mellemrunden går i gang.

De øvrige kombattanter i Danmarks gruppe, Bahrain og DR Congo, mødtes tirsdag aften i en direkte duel om den sidste plads i mellemrunden.

Her levede Bahrain op til favoritværdigheden med en sejr på 34-27 og går dermed videre som det tredje hold fra gruppe D foruden Danmark og Argentina.

DR Congo ryger over i Presidents Cup - turneringen for alle gruppetaberne.

Danmark møder Argentina klokken 20.30. De første kampe i den danske gruppe i mellemrunden spilles torsdag.

De to bedste fra hver mellemrundegruppe kvalificerer sig til kvartfinalen.