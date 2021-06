Åh Buster! Jeg kunne høre mor!

- Kom så Buster!

Det kan godt være, Buster Juul har rundet de 28, men mor er altså med som en del af pakken, når knægten fra Limfjorden skal ud og te sig på de fineste, europæiske håndboldadresser.

Naturligvis havde hun også sneget sig med ind i Lanxess Arena , hvor sønnike sandt for dyden nok kunne trænge til en moderlig reprimande efter en lidt nonchalant eksekvering af kampens første straffekast.

Når det går værst for sig, er det i perioder kun fra syv meter, Buster Juul får lov at optræde, fordi norske Sebastian Barthold render med broderparten af spilletiden på venstre fløj.

Men Buster Juul og Aalborg vendte i den grad tilbage i kampen og sendte Paris Saint-Germain på røv og albuer ud i Rhinen med kurs hjem mod Seine-kanten.

Buster Juul i nærkamp med storplaffende Nedim Remili, der dog trak det korteste strå til sidst. Foto: René Schütze

Der var 49 Aalborg-fans og Busters mor i hallen, og de kunne høres, da nordjyderne med 35-33 skabte sensationen. Nordens Paris udraderede Frankrigs Paris på en lørdag, da drenge blev mænd – og store lømler supermænd!

- Jaja, vi kunne sagtens høre dem. De havde et godt hjørne og sad faktisk også lidt spredt ud over resten af arenaen, så man kunne sagtens fornemme, de var der. Og så kunne jeg høre min mor! Hun er der også i morgen, hun sidder der stadig, kan jeg se, siger en overlykkelig Buster Juul og skæver ud over en næsten tom arena med plads til 19.000.

Hvad råbte hun til dig?

- Kom så Buster! Kom så Buster! Det har hun råbt, siden jeg var fem-seks år. Den stemme går klart igennem, hende kan jeg altid høre med det samme.

Plejer det at være gode eller dårlige tegn, når hun råber?

- Det er kun fordi, hun selv er så nervøs, så hun tænker, det lige kan peppe mig op, tror jeg. Jeg er lidt uberørt af det, men det er altid dejligt at have sin familie med i hallen.

Buster Juul jubler efter en af sine to vigtige scoringer i slutfasen. Foto: René Schütze

Hvordan vil du beskrive denne dag?

- Det er den vildeste sejr i Aalborg Håndbolds historie. Den har kolossal betydning ikke mindst på grund af den måde, kampen udvikler sig på. Vi var bare nede i sækken, og Paris gjorde lidt, hvad de havde lyst til i starten, men så farer der bare noget i os. Vi bliver ikke kyst af dem, og vi er altså hamrende professionelle – især i slutningen. Det er eddermame store nosser og mandsmod, at vi er så koldblodige, som vi er.

Hvornår mærker du, at I har dem?

- I slutningen af første halvleg, hvor vi har spillet rædderligt og kun er bagud med to, da er vi alle overbevist om, at vi altså kan vinde denne kamp. Det bliver vi bekræftet i, da vi så begynder at løbe med dem efter pausen, og deres syv mod seks spil fungerer ikke helt, de smider dumme bolde væk, laver tekniske fejl – og Simon Gade tager fra derinde.

- Da er vi helt overbeviste om, at det kan lade sig gøre. Resten er egentlig stolpe ind eller ud, men vi opsøgte heldet og fik det, siger Buster Juul, der revancherede sig og plaffede et straffe ind til 27-26 og umiddelbart en fløjtræffer ind til 28-27 i den hysterisk dramatiske finish.

Direktør Jan Larsen brøler glæden ud under hvælvingerne. Foto: René Schütze

Nu er Final 4-historiens største underdogs klar til at spille finale søndag aften! Vanvid!

- Det er lidt det, der kendetegner holdet. Vi slipper håndbremsen, vi smider tøjlerne, og så er vi så vanvittigt kølige, når det skal afgøres. Vi har afgjort så mange tætte kampe til vores fordel, og når man kan holde hovedet koldt i SÅDAN en kamp, så vidner det bare om, at vi er et mesterhold, siger Buster Juul.

- Felix Claar og Lukas Sandell går jo ind og vinder mange dueller i anden halvleg, og så er vi dygtige til at spille de overtal, der kommer. Vi er også heldige, at deres to keepere fik lidt læderallergi derinde. De rammer godt nok ikke meget til sidst, og det er jo bare fedt. Samtidig må vi give et kæmpe cadeau til Simon Gades indhop, det er eddermame flot efter at have siddet på bænken så mange gange.

Aalborg-fløjen havde på det tidspunkt kun to planer: Hilse på mor – og:

- Vi skal bare hjem så hurtigt som muligt, og så har vi en røvfuld isterninger, vi putter i badekarrene, og så sidder vi lige lidt i det kolde vand. Ellers skal vi bare glæde os ad helvede til finalen, det her er der ikke mange håndboldspillere, der får lov til at opleve.