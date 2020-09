Aalborg banker Lemvig-Thyborøn

Aalborg Håndbold fortsatte mandag klubbens overbevisende sæsonstart i herrernes liga.

Her var de forsvarende danske mestre på besøg hos Lemvig-Thyborøn, og aalborgenserne kunne køre hjem med en sikker sejr på 30-22 i bagagen.

Aalborg førte allerede med syv mål ved pausen ved stillingen 19-12. Forskellen ændrede sig altså ikke meget i en mere målfattig og jævnbyrdig anden halvleg.

Lemvig-Thyborøn begyndte kampen med at komme foran 2-1, men det var også både første og sidste gang, at vestjyderne havde scoret flere mål end gæsterne.

Aalborg tog hurtigt kontrol over kampen, og der opstod aldrig rigtig spænding om udfaldet. Felix Claar, nordjydernes svenske playmaker, blev topscorer med seks mål.

Cheftræner Stefan Madsens tropper indledte i sidste uge titelforsvaret med storsejr over KIF Kolding på 40-27.

Netop KIF Kolding var også i aktion mandag hjemme mod Ribe-Esbjerg. Koldingenserne fik oprejsning efter det knusende nederlag til Aalborg ved at tage en sejr på 35-33.

Der blev også spillet en enkelt kamp i kvindernes liga. Aarhus United tog hjemme imod Silkeborg-Voel. De to hold fik et point hver, efter at kampen endte 20-20.