Aalborg booker plads i DM-finale

Aalborgs håndboldherrer er klar til DM-finalen.

Det står klart, efter at Aalborg vandt 31-26 ude over Bjerringbro-Silkeborg (BSH) i semifinalen.

Aalborg havde også vundet den første kamp på hjemmebane i semifinaleserien, hvor der spilles bedst af tre kampe.

I onsdagens kamp kom BSH bedst fra start og foran 6-4, men Aalborg scorede derefter fem mål i træk til 9-6-føring.

Aalborg kunne dog ikke holde føringen til pause, hvor BSH var foran 12-11 efter et kontrastød i de sidste sekunder.

Hjemmeholdet var længe godt med i kampen i anden halvleg og kom foran 16-14. To mål blev dog den største føring til BSH i kampen, og det er sjældent nok mod et evigt kæmpende Aalborg-mandskab.

Aalborgs Henrik Møllgaard er meget lettet og tilfreds over den samlede sejr over BSH, og modstanderne får også rosende ord med på vejen.

- Det her betyder alt for vores hold. Alle kan se, at vi slider lidt i det i øjeblikket. Men nu kan vi nyde, at de andre stadig har travlt, siger Henrik Møllgaard til TV2 Sport.

I finalen skal Aalborg møde vinderen af opgøret mellem Skjern og GOG, som skal spille en tredje og afgørende semifinale på lørdag.

Møllgaard mener ikke, at BSH var langt fra en DM-finale set over de to kampe.

- Det kunne sagtens have været BSH. Det har været to meget stærke defensive hold, der har mødt hinanden. Men vi var dygtigst, da det gjaldt, siger Møllgaard.

Aalborg kommer med sejren til at spille om guldmedaljer for fjerde gang i træk.