Aalborg drømmer om gensyn med Köln: Vi har flyttet os

Sidste år overraskede Aalborg Håndbold de fleste ved at nå hele vejen til finalen i Champions League, men nordjyderne er indstillet på at vise, at det ikke var en enlig svale.

Holdet sikrede sig onsdag aften førstepladsen i sin gruppe ved at besejre kroatiske Zagreb på hjemmebane med 31-25.

Kvartfinalebilletten er i hus, men Aalborgs ambitioner rækker som minimum til et gensyn med Köln, der igen i år er vært for Final 4.

- Drømmen er at vinde Champions League, og med de præstationer vi har lavet de seneste sæsoner, lægger vi lag på lag, siger forsvarsklippen Henrik Møllgaard.

- Vi har bare vist, at vi er leveringsdygtige, og når vi kan tage 22 ud af 28 point, så er vi endnu mere på vej. Så har vi virkelig flyttet os, og det betyder, at vi er holdbare på det lange seje træk.

Det var første gang, at Aalborg vandt sin indledende gruppe i Europas største klubturnering.

Præstationen i denne sæsons gruppespil bliver ikke mindre imponerende, når man ser på de hold, der er endt under det danske mandskab.

Her finder man blandt andet Kiel, Szeged og Vardar.

- Det er tydeligt at mærke, at vi er en klub, som lægger flere og flere lag på. Det er en selvfølge, at vi kan slå et hold som Zagreb, der har kniven for struben, uden at spille rigtig godt, siger Møllgaard.

Aalborg kan nu læne sig tilbage og overvære duellen om retten til at komme til at møde det danske mesterhold.

Det skal nordmakedonske Vardar og ungarske Veszprém kæmpe om, men Møllgaard betragter ikke det ene hold som en ønskemodstander.

- Jeg tror, at det er meget det samme, vi kommer op imod. Det er en vanvittig svær udebane, vi kommer til at starte på. Det er to rigtig stærke hold, som godt ved, hvad det kræver.

- Vardar har vundet turneringen et par gange, og Veszprem starter kun sæsonen op for at vinde Champions League. De er vant til at være fast deltager i Köln, og det er det, vi andre drømmer om.

- Det bliver en svær modstander, men vi har vist, at de andre kan forvente store ting fra Aalborg, siger han.

I slutningen af marts og starten af april afgøres det, hvem der bliver Aalborg Håndbolds modstander i kvartfinalen.

Herefter venter to kvartfinaleopgør i maj, før finalestævnet spilles i juni.