Aalborg fastholder førsteplads med sikker sejr over KIF

Tre dage efter nederlaget i Champions League til Veszprem viste Aalborg Håndbold ingen tegn på tunge ben i Herre Håndbold Ligaen.

På udebane mod KIF Kolding vandt nordjyderne med komfortable 39-32.

Førerholdet Aalborg bragte sig dermed på 23 point for 13 kampe efterfulgt af GOG, der med lørdagens sejr over Lemvig-Thyborøn kom på 22 point for 12 kampe. KIF har 11 point på 11.-pladsen.

Aalborg demonstrerede klasseforskellen fra begyndelsen, og allerede efter syv minutter førte udeholdet med 6-1.

Så fulgte en periode, hvor KIF var lidt bedre med i kampen, men i slutningen af halvlegen strammede Aalborg grebet og kom foran med hele ti mål, inden det stod 24-15 ved pausen.

Aalborg fastholdt længe føringer i det niveau, men mod slutningen fik KIF lov til at være lidt mere med.

Den formstærke bagspiller Peter Balling gjorde med sine syv mål, hvad han kunne for at reducere sejrens størrelse, der endte med at være på syv overskydende mål.

Tidligere lørdag var GOG i aktion ude mod agterlanternen, Lemvig-Thyborøn, og det blev en hårdere tilkæmpet sejr end ventet.

Lemvig var foran i stort set hele første halvleg, som dog sluttede med 9-9.

Efter pausen kom GOG foran, men det forblev knebne føringer igennem hele anden halvleg.

Med lidt mere end en halvt minut tilbage reducerede det undertippede hjemmehold til 26-27, men GOG tog godt vare om det næste angreb og afgjorde kampen endeligt med målet til 28-26 med ni sekunder tilbage.

Simon Pytlick blev med otte mål topscorer for GOG, der vandt for femte gang i træk i ligaen, mens Mark Nikolajsen scorede ti gange for Lemvig.