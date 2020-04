Aalborg følger trop: Appellerer nedrykning

Håndboldklubben EH Aalborg gør som Nordsjælland Håndbold hos herrerne og appellerer beslutningen om nedrykning fra ligaen.

Den blev en konsekvens for EH Aalborg 7. april, da klubbens kvindehold rykkede ud af HTH Ligaen, da hele sæsonen blev afblæst på grund af coronavirus.

Direktør Henrik Skals oplyser til TV2 Sport, at EH Aalborg også appellerer afgørelsen om at rykke holdet ned.

- Vi mener, at afgørelsen er forkert og er foretaget på et unfair grundlag. Det er ikke de vilkår, som vi har aftalt, at vi arbejder under. Vi anker også nogle procedurer, som jeg ikke kan komme ind på, siger han til TV2 Sport.

Set fra EH Aalborgs synsvinkel var nedrykningen særdeles ærgerlig. Det var nemlig meget tæt i bunden af kvindernes række, hvor AH Aalborg rykkede ud med syv point.

Skanderborg Håndbold sluttede også med syv point, mens Horsens havde otte point, da der blev sat en stopper for de sidste kampe i grundspillet.

Her manglede EH Aalborg tre kampe herunder et opgør mod Skanderborg, så muligheden for overlevelse eksisterede i høj grad.

Nordsjælland Håndbold meddelte også mandag, at man vil appellere sin nedrykning fra Primo Tours Ligaen hos herrerne.

Klubben forklarede, at man er uenig i tolkningen af nogle paragraffer i lovene hos Dansk Håndboldforbund (DHF), som skulle betyde, at man ikke kan appellere afgørelsen.

Hos Nordsjælland Håndbold vurderer man, at sagen kan indbringes for Håndboldboldens Appelinstans.

Der er to instanser i håndboldens eget retssystem, Disciplinærinstansen og Håndboldens Appelinstans. Ifølge paragraf 24, som er den paragraf klubberne appellerer ud fra, skal det ske til Håndboldens Appelinstans.

Klubberne indringer sagerne nu, fordi de fra Udvalgt for Professionel Håndbold skriftligt har modtaget svar om, at nedrykningerne ligger fast.

Henrik Skals håber dog, at beslutningen bliver ændret.

- Vi håber, at de kommer til fornuft og træffer den rigtige afgørelse. Den nye cheftræner, Allan Heine, har fremsat et argument, der hedder, at Horsens var på sidstepladsen i to tredjedele af sæsonen, og vi var i den sidste tredjedel. Så hvis man skal gå ud fra det, så er det ikke fair, siger direktøren.

Se også: Tvangsnedrykket: Nu appellerer de

Se også: Coronakrisen kradser: Arsenal-spillere går ned i løn

Se også: Kæmpe støtte: Masser af solgte sæsonkort i Brøndby