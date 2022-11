Aalborg Håndbold afværger overraskelse med god slutspurt

Aalborg Håndbold har stadig ikke tabt en kamp herrernes liga i denne sæson, men Ribe-Esbjerg gjorde et ihærdigt forsøg på at ændre på det faktum lørdag eftermiddag.

Her var vestjyderne foran ad flere omgange på udebane, før Aalborg mod slutningen trådte i karakter og snuppede de to point.

Det nordjyske hjemmehold vandt den tætte kamp 29-28 og har nu vundet 11 af 12 kampe, mens et enkelt opgør er endt uafgjort.

Aalborg topper HTH Ligaen med 23 point, men senere lørdag kan GOG reducere forskellen til et point igen, når fynboerne møder Lemvig-Thyborøn Håndbold.

Ribe-Esbjerg er nummer seks i rækken.

Med tre friske sejre i bagagen gik holdet ellers energisk til opgaven og etablerede tidligt et forspring på tre mål.

Annonce:

Aalborg-stjernen Mikkel Hansen lagde op til en række mål, men holdets topscorer forsøgte sjældent selv, og når han gjorde, var det oftest uden skarphed.

Gæsterne gik til pausen foran 15-14, og så forventede de fleste nok et stormløb mod det vestjyske mål.

Men Ribe-Esbjerg blev ved og udbyggede endnu en gang føringen til to mål på en scoring af Mathias Jørgensen ni minutter inde i anden halvleg.

Med ti minutter igen var det helt lige, men så gik det, som det ofte gør, når holdet med de bedste og dyrest betalte spillere strammer sig an.

Simon Gade fik godt fat i værternes mål, og norske Sebastian Barthold rettede en smule op på holdets sløje statistik på straffekast med tre fuldtræffere, mens det også blev til en enkelt afbrænder i den direkte duel med målmanden.

Ribe-Esbjergs Jonas Larholm udlignede igen med fem minutter tilbage, men det var også sidste gang, udeholdet var på omgangshøjde.

Annonce:

I sidste minut reducerede Magnus Haubro ellers til 28-29, hvorefter Aalborg brændte et forsøg, men et boldtab i de sidste sekunder kostede vestjyderne chancen for point.