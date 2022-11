Aalborg Håndbold taber igen

Sparekassen Danmark Arena er på ingen måde længere en uindtagelig fæstning. Det må Aalborg Håndbold sande efter et 32-35-nederlag til effektive Nantes onsdag.

Det var Aalborgs tredje nederlag på hjemmebane i Champions League i tre kampe i denne sæson. I sidste sæson vandt Aalborg alle sine otte hjemmekampe i turneringen.

Efter at have mødt alle syv modstandere i gruppen en gang står Aalborg noteret for syv point på fjerdepladsen.

Nantes har ti point i gruppen, hvor de to øverste hold stryger i kvartfinalerne, mens de fire følgende hold skal gennem en playoff-runde først.

Allerede om en uge har Aalborg mulighed for revanche, når holdet gæster Nantes i sin næste kamp i Champions League.

Efter cirka ti minutters spil opfordrede halspeakeren hjemmepublikummet til at støtte Mikkel Hansen og kompagni, og det var også tiltrængt.

Et veloplagt Nantes-mandskab var således meget skarpe og scorede nærmest efter behag i 30 vanskelige minutter for hjemmeholdet.

Backen Thibaud Briet og fløjspilleren Valero Rivera Folch omsatte deres henholdsvis fem og fire afslutninger, og det efterlod Aalborg på hælene.

Skaden blev begrænset til 17-20 takket være blandt andet et par scoringer af stregspiller René Antonsen op mod pausen. Men Nantes var i hopla og bragte sig foran 22-17 efter 75 sekunder af anden halvleg.

Forskellen på mandskaberne var især i det etablerede angrebsspil. Nantes spillede sig nemt frem til åbne chancer, mens Aalborg havde knap så meget held med sine idéer.

Aalborg fik flere gange arbejdet Nantes' føring ned fra seks til fire mål, og med 12 minutter igen reducerede Andreas Flodman til 26-29 efter en kontra.

Det udløste en fransk timeout, og selv om Aalborg efterfølgende et par gange fik reduceret føringen til to mål, genfandt Nantes sit effektive spor.

Mikkel Hansen fik skudt sig lidt i gang i anden halvleg, og der blev også vist bedre takter defensivt, men spænding kom der reelt aldrig i opgørets slutfase.