Aalborg kan misse tre titler på en uge

Det lugtede af sjov og ballade i ti minutter, men så tog FC Barcelona fat. Voldsomt fat. Catalonierne pumpede al luft ud af aalborgenserne og vandt Champions League-finalen med hele 36-23 efter at have ført 16-11 ved pausen.

Det var FC BARSKElona på rov i Køln.

Firmaet Møllgaard og Mirakler pillede brodden af Barcelona. I syv minutter… De trætte krigere fra Aalborg Håndbold førte 5-2 efter seks minutter, men otte minutter senere var de bagud 5-9…

I anden halvleg tog Limfjordskutteren vand ind og blev kun reddet af lavvande og plumret grund inde ved kajen. Aalborg har tidligere tabt otte gange til netop FC Barcelona – ofte voldsomt. 13 kasser i difference ramte nok engang stoltheden som et missil.

Men allerede onsdag skal de nordjyske sensationsmænd i aktion igen i den tredje DM-finale hjemme mod Bjerringbro-Silkeborg, og for at det ikke skal være løgn er der pokal Final 4 næste weekend i Boxen.

Forrygende Aalborg kan altså misse tre titler på otte dage!

Nikolaj Læsø er klar over, at alvoren lurer efter alt det sjove. Og 13 i difference huer bestemt ikke cowboyen fra Aarhus, der måtte nøjes med en sølvmedalje.

- Lige nu er jeg sindssygt skuffet. Barca er et sindssygt godt hold, og i dag spiller de fantastisk, mens vi ikke spiller op til vores bedste. Jeg er især skuffet over, at vi taber med så mange mål. De er altså ikke 13 mål bedre end os, siger skarpskytten – fire på otte plaf denne søndag.

Direktør Jan Larsen lander som en skuffet - men også stolt - direktør i Aalborg natten til mandag. Allerede onsdag skal holdet på den igen. Foto: René Schütze

- Jeg tror, at når vi går på sommerferie om en uges tid, så er stolt. Vi har præsteret helt vanvittigt, og vi har kun fået endnu mere blod på tanden efter at komme tilbage til Køln og vinde det trofæ, siger han.

- Trods succesen med at komme i finalen – er cifrene pinlige?

- Jeg synes faktisk ikke, det er godt nok. Barcelona er vel det bedste hold i hele verden, men de er ikke 13 mål bedre end os, selv om de kom med fuld power.

- Men de benytter sig jo af to verdensklasse spillere på deltid på hver plads. Tror du ikke, I er pænt møre på onsdag?

- Nej, det er heldigvis kun søndag i dag, så vi har alligevel nogle dage til at forberede os. Det er 60 minutter, det drejer sig om… Jeg er sikker på, vi nok skal få samlet vores kræfter til at spille og vinde den kamp. Der skal i hvert fald ikke komme nogle undskyldninger fra vores side over, at det har været hårdt i denne weekend. Vi skal nok sørge for at tanke en masse energi.

- Jeg tror, man skal være håndboldspiller for at synes, at der er lang tid fra søndag nat til onsdag aften…

- Det er heller ikke fordi, jeg synes, der er lang tid eller at programmet er optimalt. Alle er uden tvivl brugte og kan mærke det, men når man skal spille den tredje DM-finale, så finder man en eller anden energi frem, som ligger et sted. Men ved måske ikke helt hvor – men den er der! Vi skal nok have kræfter nok på onsdag, lyder det besværgende fra Nikolaj Læsø.

Nikolaj Læsø (th) forlader skuffet banen sammen med Andreas Holst Jensen, mens Casper U. Mortensen og de andre Barca-kæmper jubler i baggrunden. Foto: Thilo Schmuelgen/Reuters/Ritzau Scanpix

- Lige nu er jeg skuffet og alligevel stolt. Det er en rutsjebanetur af følelser, der kulminerer lige nu. Jeg vil egentlig gerne bare hjem i en ruf og få lidt ro på, siger han.

Og det kommer han og holdet. Klubmæcenen Eigil B. Christensen ejer Great Dane Airlines, så der har weekenden over holdt en maskine parkeret i Köln/Bonn lufthavnen. Meeen… De er sgutte helt friske, drengene, når de vælter ud af sengen til en fridag mandag og allerede tirsdag skal have ædt skuffelse og fyldt ny gejst på tankene.

Det kan blive et nyt drama i Gigantium onsdag aften.