Aalborg knækket i pokalfinalen

Mors-Thy Håndbold sikrede sig søndag sin første pokaltitel i klubbens 14 år lange historie.

I finalen ved Final 4 leverede nordvestjyderne en mindre sensation og slog de danske mestre fra Aalborg Håndbold med 32-31.

Mors-Thy formåede at paralysere tidens største danske håndboldhold i store dele af kampen, mens profiler som Erik Toft, Frederik Tilsted og Mads Hoxer viste stærke offensive kvaliteter.

Aalborg Håndbold havde chancen for at udligne i det sidste halve minut, men kiksede, og så brød en massiv jubel ud i Boxen i Herning.

Mors-Thy kom rigtig godt fra start og holdt en føring på en enkelt pind i kampens indledning, og efter otte minutter blev føringen udbygget til to mål.

Det var, som om det vækkede Aalborg, som pludselig strammede skruen. Felix Claar storspillede fra playmakerpositionen, og fem minutter efter Mors-Thy kom foran med to, var Aalborg i front med to.

Men igen vendte føringen. Efter 18 minutter kom Mors-Thy foran med 11-10, og så var Aalborg-træner Stefan Madsen nødt til at tage en timeout. Særligt Erik Toft var godt spillende for Mors-Thy med kanonkugler fra distancen.

I halvlegens slutfase fulgtes de to hold pænt ad og sluttede på 17-17.

I anden halvlegs begyndelse var det fortsat meget tæt, men efter omtrent ti minutter tog kampen en drejning.

Søren Pedersen, der spiller sin sidste kamp i karrieren, blev sendt på mål, da Aalborg fik straffekast, og han leverede en dobbeltredning.

Det gav Mors-Thy et rygstød, og kort efter var nordvestjyderne foran med 26-22, mens Aalborg slet ikke kunne få tingene til at hænge sammen i offensiven.

Men som så mange gange før holdt det bundrutinerede Aalborg-hold roen og spillede sig tilbage i opgøret. Med små ti minutter tilbage kom Aalborg tilbage på omgangshøjde, da Buster Juul scorede til 27-27.

Mors-Thy havde dog stadig masser af mod på livet, og i slutfasen kom klubben i front igen. Med et halvt minut tilbage havde Mads Hoxer mulighed for at bringe Mors-Thy foran med to og dermed lukke kampen, men han kiksede.

Derfor kunne Aalborg udligne og tvinge kampen i forlænget spilletid - men det lykkedes ikke, og derfor gik pokalen til Mors-Thy.