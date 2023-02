Aalborg knuser Sønderjyske og øger i toppen

Aalborg Håndbold har kurs mod at vinde grundspillet i Herre Håndbold Ligaen. Med den sjette ligasejr i træk konsoliderede nordjyderne sig på førstepladsen.

På hjemmebane blev det til en storsejr på 34-23 over Sønderjyske, hvilket bringer Aalborg på 37 point for 21 kampe.

GOG, der søndag gæster Ribe-Esbjerg, har 33 point for 20 kampe.

Aalborg kom buldrende fra start fredag aften, og før kampen havde rundet ni minutter, lyste måltavlen 7-1 til hjemmeholdet.

Det fik Sønderjyske-træner Rasmus Glad Vandbæk til at kalde en tidlig timeout. Den havde dog ikke øjeblikkelig effekt, eftersom Aalborg mindre end to minutter senere førte 9-1.

Derefter fik Sønderjyske endelig stoppet blødningen og kom bedre med i en periode, hvor 2-10 blev reduceret til 6-12.

Den afstand formåede Sønderjyske at holde frem til pausen, hvor føringen lød 18-12.

Straks i anden halvleg demonstrerede Aalborg dog klasseforskellen på de to hold. 20-13 blev vekslet til 26-13, og så handlede det for Sønderjyske om at begrænse ydmygelsen.

Tre Sønderjyske-mål i træk pyntede i første omgang, men da Aalborg svarede igen med de næste tre mål, var man lige vidt.

Det endte med en sejr på 11 overskydende mål, og den svenske højreback Lukas Sandell førte an som kampens topscorer med syv mål og lige så mange forsøg.

I fredagens anden kamp tager Nordsjælland imod Skjern.