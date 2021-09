Aalborg lider første CL-nederlag på svær udebane

På en svær udebane mod Champions League-vinderen fra 2017 og 2019, HC Vardar, tabte Aalborg Håndbold onsdag aften for første gang i årets turnering.

Vardar vandt gruppekampen med 30-28 og springer forbi Aalborg i tabellen. Den danske mester har fire point efter to sejre og et nederlag, mens Vardar nu er på fem point.

Efter en tidlig Aalborg-føring på fire mål vendte det makedonske hold kampen ført an af en velspillende 38-årig Borko Ristovski i målet.

Vardar havde fået en god start på turneringen med en sejr og en uafgjort efter et skidt gruppespil sidste år, og derfor var der vigtige point på spil i toppen af gruppen.

Aalborg kom velspillende ud fra kampens start, og efter 12 minutter bragte nordjyderne sig for første gang i front med fire mål ved 8-4.

Tre hurtige Vardar-scoringer bragte makedonerne tilbage, men så bankede playmaker Felix Claar en underhånd af sted til 12-10, og fik Aalborg på tavlen igen.

Svenskeren var måske den største årsag til Aalborgs overraskende finaleplads i sidste års Champions League.

Claar kunne dog ikke stoppe Vardar fra at komme langt bedre med mod slutningen af halvlegen. De to klubber gik til pause med stillingen 16-16.

Vardar startede anden halvleg forrygende og kom hurtig foran 19-17. Dernæst leverede målmand Borko Ristovski en imponerende dobbeltredning på et Aalborg-straffekast, og kort efter var Vardar foran med tre mål.

Den føring havde Aalborg svært ved at indhente igen, og det hjalp ikke, at Ristovski fortsatte med at redde straffekast.

Med fem minutter igen reducerede danskerne til 26-29, og så begyndte det at ligne et sent comeback. Tre minutter efter var Aalborg bagud med et enkelt mål og havde bolden. Men angrebet resulterede ikke i mål, og i stedet bragte Vardar sig foran med 30-28 og lukkede opgøret.

Aalborg måtte undvære den islandske profil Aron Palmarsson, der fortsat sidder ude med en forstrækning og fiberskade i lysken.

De seks bedste ud af otte hold i gruppen går videre i turneringen. Om to uger tager Aalborg imod hviderussiske Meshkov Brest på hjemmebane.