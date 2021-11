Aalborg mangler flere profiler til CL-kamp

Aalborg Håndbold er uden flere profiler, når den tyske mester, THW Kiel, kommer på besøg onsdag aften i Champions League.

Aron Pálmarsson, Jesper Nielsen og René Antonsen er blandt spillerne, der ikke er med i truppen, skriver klubben på sin hjemmeside.

Pálmarsson, der tidligere har spillet for Kiel, sidder ude efter et slag i hovedet. Det pådrog han sig i en ligakamp lørdag mod Ribe-Esbjerg, hvor Aalborg overraskende tabte.

Anfører Antonsen bøvler stadig med et vrid i anklen fra sidste uge, mens stregspiller Jesper Nielsen har lyskeproblemer.

Også højre back Martin Larsen er tvivlsom til kampen. Hans deltagelse besluttes under opvarmningen.

Kampen spilles 18.45 i Aalborg. For blot seks dage siden mødtes de to hold i Kiel, hvor tyskerne vandt 31-28.

Nederlaget var det andet i træk i Champions League for Aalborg, og et godt resultat hjemme onsdag kan derfor blive afgørende for at holde trit med toppen i gruppen.

Halvvejs i gruppespillet har Aalborg otte point efter fire sejre og tre nederlag. Det giver en fjerdeplads i gruppen, hvor seks ud af otte hold går videre. Kiel har 11 point på andenpladsen.

I sidste sæson nåede Aalborg overraskende hele vejen til finalen i den fineste håndboldturnering. Her blev det til et nederlag til FC Barcelona i Köln.