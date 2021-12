Aalborg nedkæmper ungarere i nordjysk snestorm

Voldsomt snefald i Nordjylland førte til, at alt unødig kørsel blev frarådet, og derfor var der ikke ret mange tilskuere til Aalborg Håndbolds Champions League-kamp mod ungarske Pick Szeged.

Trods den manglende opbakning leverede de danske mestre en stærk præstation og hentede en sejr på 34-30 efter en tomålsføring ved pausen.

Med sejren kommer Aalborg a point med Pick Szeged, med hvem danskerne deler andenpladsen i gruppen. Begge har 12 point for ni kampe, men Aalborg er ét mål bedre i det indbyrdes regnskab.

Tre point foran dem topper Montpellier gruppen. THW Kiel har 11 point for en kamp færre end de øvrige hold.

Kampstarten måtte udskydes med to timer, da flere spillere og andre deltagere i afviklingen af opgøret blev forsinket i snemasserne.

På Twitter gik der en historie om, at danskernes norske fløjspiller Sebastian Barthold havde gået i 45 minutter gennem sneen hen til hallen, fordi han ikke kunne komme tættere på Gigantium i sin bil.

Det danske mesterhold var godt spillende fra start og kom foran 9-5. Længe så det ud til, at nordjyderne kunne gå til pause med en bekvem føring på en lille håndfuld mål.

Et par danske fejl og ungarsk effektivitet fik dog barberet lidt af forspringet, som halvvejs endte med at lyde på 16-14.

Nikolaj Læsø og Lukas Sandell lagde et godt tryk fra bagkæden med fire scoringer hver før pausen, og generelt flød angrebsspillet fint for Aalborg.

Det var dog ikke nok til at ryste Pick Szeged af. Ungarerne bed også fra sig.

Hele tiden holdt gæsterne sig inden for en afstand på et mål eller to, klar til at slå til, hvis det danske mesterhold skulle få grus i maskineriet.

Med et kvarters tid igen fik danskerne lagt et par mål på føringen, og en trio med Læsø, Sandell og Felix Claar bar hjemmeholdet frem til sejren.

De tre stod for 23 af nordjydernes mål i opgøret.