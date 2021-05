Aalborg nedlægger GOG i første DM-semifinale

Aalborg Håndbold er et skridt tættere på DM-finalen.

Mandag lykkedes det nemlig nordjyderne at slå GOG med 30-28 på udebane.

Aalborg havde godt styr på defensiven, og stærke GOG-kræfter som Morten Olsen og Mathias Gidsel blev holdt tilpas meget nede.

I den anden ende havde fynboernes keepere svært ved at få fat, og det var medvirkende til, at Aalborg altså kan spille sig i en finale, når de to mandskaber mødes i den anden kamp torsdag.

Der spilles bedst af tre kampe, og Aalborg kan nøjes med uafgjort på hjemmebanen for at snuppe finalepladsen. Dermed er GOG tvunget til sejr.

I finalen venter enten Bjerringbro-Silkeborg eller TTH Holstebro, som spillede uafgjort tidligere mandag.

Første halvleg i Gudme var en tæt affære, men Aalborg var på intet tidspunkt bagud.

GOG bøvlede med, at den normale førstekeeper Viktor Hallgrimsson ikke fik fat i noget som helst, så han blev pillet ud og erstattet af rutinerede Søren Haagen midtvejs i halvlegen.

Hos Aalborg var Nikolaj Læsø farligst. Fra sin position i bagkæden fandt han hullerne i GOG-defensiven og scorede fem gange før pausefløjt.

Med et mål i slutsekunderne af første halvleg sørgede GOG's farligste mand Emil Lærke for, at pausestillingen var 14-12 i Aalborg-favør.

Derfor var det vigtigt for fynboerne at komme godt i gang med anden halvleg, men Aalborg ville det anderledes.

Midtvejs i halvlegen havde nordjyderne udbygget føringen til 23-18.

Kontramaskinen kørte godt, og Lukas Sandell viste sig flot frem på højre back. GOG var nødsaget til at skifte ud på målmandsposten igen og forsøgte at ryste posen med syv-mod-seks-spil.

I de sidste ti minutter så det pludselig ud til, at GOG var på vej mod comeback. Fynboerne reducerede den nordjyske føring til tre mål, men de rutinerede nordjyder stod imod.

Dermed har Aalborg overhånden inden det andet opgør torsdag.