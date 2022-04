Aalborg og Skjern slår hul i kamp om semifinalebilletter

Håndboldherrerne fra Aalborg og Skjern er stukket af i den ene af de to slutspilsgrupper.

Nordjyderne bankede mandag aften Fredericia Håndboldklub 36-26 og har nu seks point i sin slutspilsgruppe.

Skjern følger lige efter med fem point efter en sejr på 28-26 over Mors-Thy Håndbold, mens sidstnævnte og Fredericia er parkeret i bunden uden point.

De to bedste hold går videre til semifinalerne, og selv om der tegner sig et klart billede af styrkeforholdet, er der stadig fire spillerunder endnu.

Fredericia har klaret sig godt, siden holdet rykkede op i den bedste håndboldrække i 2019, men alle seks indbyrdes opgør mod Aalborg siden er endt med sejr til sidstnævnte.

Der var da heller ikke meget, der tydede på, at det skulle ændre sig mandag aften.

De forsvarende danmarksmestre tilspillede sig tidligt en stor føring. Mikael Aggefors tog godt fra i målet, og i den anden ende var Felix Claar en konstant trussel mod gæsternes mål.

Holdkammeraten Nikolaj Læsø ville også blande sig, og med sit holds fire sidste mål i første halvleg var han med til at sikre en pauseføring på 19-12.

Det efterlod ikke Fredericia med særligt store comebackmuligheder, og udeholdets mirakel udeblev da også i anden halvleg.

Forskellen på holdene var ti mål, da Christian Termansen bragte Aalborg på 24-14. Det blev også differencen til slut, efter at Læsø var færdig med sit målshow, der endte med ti scoringer.

Det blev anderledes tæt i Skjern, hvor værterne ellers var foran med fem mål ad flere omgange. Men mod slutningen af opgøret fik Mors-Thy reduceret føringen til et enkelt mål.

Det tvang Skjern til at holde dampen oppe til det sidste, og det lykkedes med nød og næppe hjemmeholdet at hjemføre de to point, der gør forskellen på top og bund stor.